Lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique, le président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a dressé un riche et ambitieux bilan de l’action parlementaire depuis l’installation de la 15e législature. Il a salué les avancées majeures, les réformes internes entreprises et la collaboration inédite avec l’Exécutif.

C’est dans une atmosphère solennelle et devant plusieurs délégations parlementaires venues de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc que le président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a prononcé le discours de clôture de la session ordinaire unique. ‘’Votre présence parmi nous n’est pas seulement un honneur : elle incarne une solidarité parlementaire active’’, a-t-il déclaré, saluant les délégations étrangères. Depuis l’installation de la 15e législature en décembre 2024, l’Assemblée nationale s’est engagée dans une dynamique de refonte de ses textes fondamentaux. Le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier (datant de 1963) ainsi que le statut du personnel ont été revus. ‘’Le règlement financier n’était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance. Sa réforme était donc indispensable’’, a souligné le président. Ces réformes ont permis de doter l’Assemblée d’un cadre juridique ‘’solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable’’.

Parmi les avancées majeures, le président Ndiaye a cité la réactivation de deux commissions inopérantes depuis plus de 30 ans : La Commission de la comptabilité et du contrôle budgétaire, désormais saisie d’un rapport trimestriel ; la Commission des délégations chargée du suivi de l’application des lois. ‘’Ces avancées concrètes consacrent un Parlement plus exigeant, plus transparent et plus redevable.’’

Une autre innovation marquante est l’introduction d’un plan de travail annuel pour chaque commission, avec des objectifs clairs et mesurables. Désormais, la plénière évaluera périodiquement les performances de ces commissions.

Face au gaspillage documentaire (plus de 18 kg de papier imprimé par député, chaque session), un plan de transformation digitale a été lancé autour de quatre axes : la transparence et efficience ; la maîtrise des dépenses publiques ; la simplification des travaux parlementaires ; l’amélioration du service aux citoyens. Ce virage numérique marque ‘’une rupture organisationnelle forte’’, selon El Hadji Malick Ndiaye.

Lancement d’un projet de tournée parlementaire

Afin de rapprocher le Parlement des citoyens, un projet de tournée intitulé ‘’Le Parlement chez vous’’ est en cours d’élaboration. Il prévoit des visites dans les 14 régions du pays. ‘’Il ne s’agit nullement d’une remise en question des vacances parlementaires des députés, mais plutôt d’un engagement supplémentaire au service du peuple.’’ Autre symbole de transparence, la nouvelle chaîne parlementaire intégrée au règlement intérieur ne sera pas un média de plus, mais ‘’un outil pédagogique, un levier de transparence et un pont entre le citoyen et l’Assemblée qui le représente’’. Le président Ndiaye a salué la qualité de la collaboration avec le gouvernement : ‘’Je tiens à remercier le Premier ministre Ousmane Sonko pour la qualité de la collaboration entre notre Parlement et son gouvernement.’’ Il a souligné que les ministres ont montré une disponibilité constante lors des séances de questions et un engagement clair à accompagner les réformes parlementaires.

Dans un contexte mondial tendu, El Hadji Malick Ndiaye a rappelé le rôle essentiel des Parlements dans la construction d’une Afrique forte : ‘’La résilience climatique, la sécurité régionale, la transition numérique et la souveraineté économique ne peuvent être abordées isolément.’’

L’Assemblée entend renforcer ses relations avec les institutions telles que la CEDEAO, l’UEMOA, le Parlement panafricain, l’Union parlementaire internationale ou encore l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

En conclusion, le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé l’engagement collectif à poursuivre la modernisation du Parlement : ‘’Le chantier est immense. Mais le cap est clair. La volonté est ferme et l’engagement est collectif. Ensemble, poursuivons cette marche résolue vers une démocratie plus exemplaire.’’

MAGUETTE NDAO