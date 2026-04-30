DIPLOMATIE

Dans un communiqué publié le 21 avril 2026 à Tuskegee, l’organisation internationale d’élus locaux endosse formellement la candidature de l’ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général des Nations unies.

C’est depuis Tuskegee, dans l’Alabama, que la nouvelle est tombée. La Conférence mondiale des maires (World Conference of Mayors, WCM), organisation qui se présente comme représentative de millions de citoyens à travers le monde, a officialisé, le 21 avril 2026, son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Dans le document, la WCM décrit l’ancien chef de l’État sénégalais comme « un acteur de premier plan face aux défis qui définissent notre époque ». L’organisation salue son parcours de président de la République du Sénégal et de président en exercice du Centre mondial pour l’adaptation (GCA), basé aux Pays-Bas.

Trois marqueurs de son action présidentielle sont mis en avant : la troisième phase de la Décentralisation, la territorialisation des politiques publiques et l’équité territoriale dans l’accès aux services de base. La WCM souligne également son « engagement sans relâche pour la justice climatique au nom des peuples les plus vulnérables ».

L’organisation va plus loin en lançant un « solennel appel » à l’ensemble des gouvernements, et notamment aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, pour qu’ils soutiennent la candidature de l’ancien président sénégalais.

Ce ralliement de la WCM intervient après celui, en mars dernier, de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), la faîtière des maires et gouvernements locaux du continent. L’organisation panafricaine avait, elle aussi, apporté son appui formel à la candidature de Macky Sall, mettant en avant son action en faveur de la décentralisation et du développement territorial durant ses deux mandats à la tête du Sénégal. Ce soutien venu du continent constituait un signal politique fort, ancrant la candidature de l’ancien président dans une dynamique africaine portée par les élus de proximité, avant qu’elle ne soit relayée à l’échelle mondiale par la WCM.

Cet endossement s’ajoute à la liste des soutiens recueillis par Macky Sall dans la perspective d’une succession d’António Guterres, dont le second mandat s’achève en décembre 2026.

DIPLOMATIE

L’Ambassadrice du Royaume-Uni reçue par le Khalife des Layènes

L’Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Carina Robarts, a été reçue le mercredi 22 avril 2026 à la résidence yoffoise de Seydina Mouhamadou Lamine Lahi, Khalife des Layènes, en présence des maires de Yoff, Cambérène et Ngor. Au nom de la communauté, le Dr Chérif Mame Libasse Lahi, fils du Khalife, a salué une démarche qui « traduit une volonté de rapprochement entre les peuples ». Les édiles layènes ont, eux, plaidé pour un accompagnement britannique face à l’avancée de la mer, qui menace les communes du littoral atlantique.

L’Ambassadrice s’est dite « marquée par la richesse spirituelle de la communauté layène » et a évoqué les bourses d’études en études islamiques offertes à l’Université d’Oxford. La rencontre s’est conclue par des prières du Khalife et la visite de la Bibliothèque Al Muntazar et de la Sainte Place de Diamalaye.

Sélou Laye BA