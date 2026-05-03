A la 17e édition du Festival Saint-Louis Docs, les cafés-rencontres organisés au Château offrent un espace privilégié d’échanges entre cinéastes, jurys et public. Loin des projections, ces moments dévoilent les logiques de sélection, les subjectivités à l’œuvre et les enjeux d’une édition 2026 saluée pour sa qualité.

À Saint-Louis, le cinéma documentaire ne se limite pas aux projections. Il se prolonge dans des espaces de dialogue où les films continuent d’exister autrement. Au cœur du Château, les cafés-rencontres constituent l’un de ces moments rares où se dévoilent les coulisses du festival. En effet, dans ce cadre intimiste, cinéastes, organisateurs et spectateurs échangent sans filtre sur les œuvres, leurs processus de création et les réalités du documentaire contemporain. Un lieu où la parole circule librement, loin de l’effervescence des projections en plein air.

Face au public, Dominique Olier, coprésident du festival, est revenu sur le travail de sélection, souvent méconnu. « Cette année, nous avons reçu près de 300 films. À l’arrivée, nous n’en retenons qu’une trentaine », a-t-il expliqué, évoquant un processus étalé sur plusieurs mois et porté par un jury international. Derrière cette rigueur se cache une part inévitable de subjectivité. « Si un autre comité avait vu les mêmes films, il aurait probablement fait une autre sélection », a-t-il ajouté. Le documentaire échappe aux normes figées. Il repose sur des regards, des sensibilités, des écritures. C’est précisément cette subjectivité assumée qui fonde la singularité de la programmation.

Mais, même si le festival refuse de s’enfermer dans une grille rigide, certaines orientations structurent néanmoins la sélection. Les films doivent être tournés en Afrique ou dans des territoires créoles, traduisant une volonté de valoriser des récits peu visibles dans les circuits dominants. À cela s’ajoutent des exigences en matière de diversité des écritures et une attention à la parité. « Nous cherchons des écritures originales », a souligné Dominique Olier, insistant sur la nécessité de renouveler les formes narratives.

Mais la sélection ne répond pas uniquement à des critères artistiques. Les conditions de projection influencent également les choix. À Saint-Louis, les films sont majoritairement projetés en plein air, ce qui impose une adaptation. Certains projets, jugés trop expérimentaux, peuvent ainsi être écartés malgré leur qualité. Ce compromis entre exigence artistique et réalité du terrain illustre la spécificité du festival : proposer une expérience collective accessible sans renoncer à l’ambition.

L’édition 2026 repose sur quatre jurys distincts : longs-métrages internationaux, courts-métrages, jury de la critique et sélection nationale dédiée aux premiers films sénégalais. Cette pluralité garantit une diversité d’approches et reflète la complexité du jugement cinématographique. Parmi les intervenants, Amina Awa Niang, réalisatrice et productrice, membre du jury des courts-métrages, a livré une lecture sensible de cette expérience. « Être jury, c’est un honneur, mais aussi une autre manière d’appréhender les films », a-t-elle confié. Refusant la notion de jugement, elle insiste sur la multiplicité des regards : « Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour porter un regard ».

Dans un contexte marqué par des crises multiples, la question des critères de sélection reste centrale. Faut-il privilégier l’engagement ou l’esthétique ? Pour Amina Awa Niang, la réponse tient en un mot : l’émotion. « Nous cherchons avant tout des films qui nous touchent », affirme-t-elle, revendiquant une posture de spectatrice avant tout.

Cette approche suppose de se détacher des réflexes professionnels pour retrouver une forme de disponibilité face aux œuvres. Une exigence qui rend le processus de sélection à la fois plus libre et plus complexe. La diversité des profils au sein du jury, réalisation, production, diffusion, enrichit les échanges, mais rend aussi le consensus plus difficile. Le cinéma devient alors un espace de confrontation des sensibilités.

Par ailleurs, dès les premières projections, un constat s’impose : la sélection 2026 se distingue par son niveau. « Depuis ce matin, j’ai vu douze films, et tous sont bons », a relevé Amina Awa Niang. Une appréciation qui souligne à la fois la richesse de la programmation et la difficulté du travail des jurys. Choisir implique nécessairement de renoncer, dans un contexte où chaque film porte une singularité.

Au-delà des professionnels, les cafés-rencontres rappellent le rôle central du public. À Saint-Louis, la relation entre les œuvres et les spectateurs est directe, souvent intense. Les échanges, parfois passionnés, prolongent l’expérience cinématographique et donnent aux films une seconde vie. Le documentaire ne s’arrête pas à l’écran : il se construit aussi dans le regard de ceux qui le reçoivent. À travers ces espaces de dialogue, Saint-Louis Docs confirme sa singularité. Plus qu’un festival de projection, il s’affirme comme un lieu de réflexion où se fabrique, collectivement, le sens du cinéma documentaire.

Fatou Bâ (envoyée spéciale à Saint-Louis)