Les entreprises extractives établies dans la région de Matam ont versé près de 6 milliards de francs CFA, soit 1,31 % des revenus extractifs nationaux. Cette contribution, déclare le président du comité national ITIE, Thialy Faye, émane principalement du secteur minier, avec une prédominance de la Société minière de la Vallée du fleuve Sénégal (SOMIVA), aux côtés d’autres opérateurs actifs dans la région.

Ces chiffres ont été fournis lors du CRD de partage des résultats du rapport ITIE 2024, organisé par la région de Matam. Ainsi, sur le plan des finances publiques, ces activités ont permis une contribution directe de plus de 5,6 milliards de francs CFA au budget de l’État, renforçant ainsi la capacité de financement des politiques publiques nationales et territoriales. Au-delà des chiffres relevés, les activités extractives à Matam génèrent également des retombées économiques locales notables.

En matière d’emploi, plus de 1 300 personnes travaillent au sein de la SOMIVA, avec une proportion très majoritaire de travailleurs nationaux, et une masse salariale globale de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ces emplois, directs et indirects, constituent un levier important pour les revenus des ménages et l’économie locale. La région enregistre également des transactions avec des fournisseurs locaux à hauteur de 31,65 milliards de francs CFA, témoignant du potentiel du contenu local et des opportunités offertes aux entreprises et prestataires régionaux.