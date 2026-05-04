Mémoire des tirailleurs 

La mosquée Massalikoul Djinane a accueilli une conférence de presse organisée par l’association dirigée par Serigne Cheikh Fall Khady Gueye. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la commémoration des tirailleurs sénégalais prévue les 8, 9 et 10 mai à Paris. L’édition est placée sous le thème du rôle historique des guides religieux sénégalais dans les relations entre le Sénégal et la France.

Elle sera présidé par Serigne Thierno Mbacké, fils aîné du khalife général des mourides et son frère Thierno Cheikh Oumar Tall, fils du Khalife de la famille Omarienne , Thierno Bachir Tall en présence de l'ambassadeur du Sénégal en France, le parrain Dieuwrigne Mbackiou Faye et d'autres personnalités religieuses et étatiques Sénégalais et Français .

Autour d’une même table, les différentes confréries religieuses ont affiché une unité remarquable. Elles ont rendu hommage à leurs illustres ancêtres tombés sur le champ de bataille, notamment Serigne Fallou Fall , Sidy Ahmed Sy, Serigne Moctar Kounta et Serigne Babacar Laye.

Le chercheur Amadou Touba Niane est revenu sur le rôle des autorités religieuses durant la période coloniale. "La France s’est appuyée, à un moment donné, sur les autorités religieuses pour gouverner indirectement. Des figures, comme nous l’avons rappelé, telles que Cheikh Ahmadou Bamba , Seydi Hadji Malick Sy, Seydina Limamou Laye, entre autres, étaient des personnalités historiques qui ont joué un rôle clé. Même si elles étaient, à un moment, perçues comme de potentiels opposants, l’administration coloniale a fini par reconnaître leur influence sur les populations. Dans ce contexte, la France cherchait surtout à maintenir son ordre colonial sans mobiliser trop de moyens" a-t-il expliqué.

De son côté, Serigne Abdou Rahmane Kounta, représentant du khalife des Kountiyou, a insisté sur le patriotisme de ces guides religieux. "Ces guides religieux sont des patriotes, ce sont des citoyens. Nous devons les honorer, leur rendre hommage. C’est dans ce sens que je salue la démarche de Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, une démarche ô combien importante, qui s’inscrit dans la lignée glorieuse de ses ancêtres, faite de bravoure et de dignité. Je tiens à dire merci à Serigne Cheikh Fall Khady Gueye Président de l'association Serigne Fallou Fall de nous avoir donné l’occasion de rendre hommage à ces guides religieux. Cela étant dit, affirmer aujourd’hui que les guides religieux ne doivent pas se prononcer sur les affaires politiques de ce pays est, à mon sens, une aberration. Ils ont versé leur sang pour que nous puissions jouir de cette liberté, pour que nous vivions dans cette démocratie", a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il a lancé un appel à l’unité entre les confréries. "Je m’en vais saluer la démarche de toutes les personnes réunies autour de cette table. Voilà le Sénégal en miniature, voilà l’islam en miniature. Cela montre tout simplement que ces dérives à l’encontre des confréries n’engagent pas seulement la Mouridiya, ni seulement la Khadriya, ni seulement la Tidjaniya. Elles nous engagent tous. Nous devons donc nous unir pour combattre ces dérives et préserver ce modèle de l’islam", a-t-il ajouté.

À travers cette rencontre, les organisateurs entendent préparer une commémoration d’envergure à Paris, les 08, 09 et 10 mai, tout en réaffirmant le rôle central des confréries religieuses dans l’histoire et la société sénégalaises.