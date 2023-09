Auteur d'un nouveau livre dans lequel il y affirme qu’''un autre Sénégal est possible'' comme l'indique le titre de l'ouvrage, El Hadji Ibrahima Sall a un parcours à faire pâlir de jalousie tous les grands intellectuels du continent. Bardé de diplômes et ayant servi dans les plus grandes institutions, le président de l’Université polytechnique de l’Ouest-Africain (Upoa) dirige, depuis 2019, la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics du Sénégal (CESPPP), au sein du cabinet du président de la République. Profil.

El Hadji Ibrahima Sall est l’auteur de plusieurs ouvrages dans les domaines de l'économie, de la politique et de la philosophie. Il vient d'en ajouter un dans les librairies : ''Un autre Sénégal est possible''. Dans son nouveau livre, il écrit autour d'un idéal de perfection où se mêlent connaissances historiques et connaissances scientifiques (le droit), articulées autour de l'éthique. L'auteur y parle des difficultés que traverse le Sénégal non sans proposer des solutions. Celles-ci donnent de l'espoir.

Qui est vraiment El Hadji Ibrahima Sall ?

Ancien enfant de troupe, il a fait son entrée au Prytanée militaire de Saint-Louis et y a obtenu son Diplôme de préparation militaire élémentaire, puis le Diplôme de préparation militaire supérieur. L’enfant de Ngouye Sigui Sakho sera, à plusieurs reprises, lauréat du fameux et prestigieux Concours général sénégalais, fondé par le poète et homme d'État Léopold Sédar Senghor. Puis, le jeune prodige fit main basse sur le premier prix de philosophie des classes de terminale. ''Comme Arthur Rimbaud qu'il a beaucoup lu, il marche vers Paris non pour conquérir le cœur de Paul Verlaine, mais le coffre précieux et couteux des diplômes de HEC Paris en économie. Il sera diplômé de l'École des hautes études commerciales'', témoigne le poète Amadou Lamine Sall.

La razzia se poursuit à l'université Paris VI Sorbonne avec un diplôme en philosophie. Puis ce furent les États-Unis d'Amérique avec, d’abord, The Wharton School of Finance de l’University of Pennsylvania où il est diplômé en finance. Ensuite, Harvard University où il est diplômé en Homeland and International Security.

El Hadj Ibrahima Sall est aussi enseignant. L'enfant de Ngouye Sigui Sakho, ivre des diplômes les plus tenaces et les plus courus, entre en maître dans les amphithéâtres face à des étudiants éblouis, selon les témoignages.

En effet, El Hadji Ibrahima Sall enseigne en DEA à l'université Cheikh Anta Diop. Il enseigne en économie à HEC Paris. Il est aussi entré dans les amphithéâtres en tant qu'enseignant en management des grandes organisations à l'université Paris IX-Dauphine, puis en économie publique à l’École supérieure de commerce de Paris (ESC Europe).

''Conférencier de renom riche du sang bleu et du verbe en saphir de ses géniteurs, il donne plusieurs conférences dans plusieurs institutions de prestige, dont la National Defense University, War College (Washington, USA) et le Centre d'études stratégiques africain (Cesa, Washington)'', renseigne Amadou Lamine Sall. Car l'ancien enfant de troupe est aussi instructeur à l'École supérieure de guerre du Sénégal.

Des fonctions très importantes

L'auteur d’''Un autre Sénégal est possible'' a occupé les fonctions de directeur général dans des institutions bancaires de renommée internationale et comme DG de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres).

Par ailleurs, il a été chargé d'investissements à la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Il a aussi servi dans les organisations internationales comme les Nations Unies, OCDE.

En tant que ministre du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, il a été membre ou membre suppléant du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement (Bid). Il s'y ajoute que, pendant plusieurs années, il a été membre du Conseil national du crédit de la BCEAO.

Dans le cadre de ses mandats sous-régionaux, l'enfant de Ngouye Sigui Sakho a conduit la réforme du secteur de la défense et de la sécurité de la République de Guinée-Bissau, une mission d'assistance technique auprès du ministre de l'Économie et des Finances de la République du Cameroun et une mission d'assistance auprès des 15 États de la CEDEAO, dans le renforcement de la sécurité et du développement.

El Hadji Ibrahima Sall est, depuis 2019, le président de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics du Sénégal (CESPPP), au sein du cabinet du président de la République Macky Sall. Il est le président de l'Université polytechnique de l'Ouest-Africain (Upoa), comprenant Upoa Business School et Upoa School of Engineering. Il est le président du House of Peace and Sharing (HPS), une association qui lui lutte contre les cancers féminins et les cancers de la peau des albinos. Il est le président du Groupe de réflexion défense et stratégie (Greds). Il est chevalier de l'Ordre national du lion et officier de l'Ordre national du lion.

BABACAR SY SEYE