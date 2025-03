Pourtant le Sénégal dispose d’un très solide cadre juridique pour la protection des enfants contre les abus et les violences. Ainsi le Code pénal sénégalais prévoit des sanctions sévères contre les auteurs de violences sexuelles, y compris les attouchements sur mineurs. En son article 320, il est réprimé toute forme d’agression sexuelle et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle.

La protection des enfants est également renforcée par le durcissement des peines pour les crimes et délits commis contre eux par la Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999. La Loi sur la traite des personnes et les pratiques assimilées de 2005 incrimine également toutes formes d’exploitation, y compris les abus sexuels sur les enfants.

Dans les dispositifs juridiques mis en place, il y a aussi la ratification des conventions internationales. Le Sénégal a signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, renforçant ainsi son engagement pour leur protection. Il est également déroulé le Plan national d’action pour la protection de l’enfance. Un plan qui vise à prévenir et à lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants, en mettant en place des mécanismes d’alerte et d’accompagnement des victimes.

Cependant, malgré ces dispositions, l’application des lois reste un défi majeur en raison du manque de moyens, de la réticence à dénoncer et de certaines pesanteurs socioculturelles. Raison pour laquelle, tous les acteurs appellent à privilégier la prévention et la sensibilisation.

Pour Fatma Sy Barro, point focal institutionnel au sein du Comité départemental de Protection de l'Enfant (CDPE), même si les peines sont durcies, il ne s'agit pas uniquement de cela. « C'est vrai, il est important de durcir les sanctions liées à ces infractions pour dissuader. Mais il y a d’abord une population à préparer, à former, à sensibiliser au plan communautaire, au plan sociétal, pour les amener à un changement de mentalité. C'est de cela qu'il s'agit. Le changement de mentalité est une chose très difficile mais pas impossible. Mais c'est la seule voie pour pousser les populations à dénoncer et signaler à temps les abus auxquels les enfants sont confrontés. Que ce soit le viol, que ce soit la maltraitance, ce sont des phénomènes de société auxquels il faut faire face » a soutenu Mme Barro.

« La prévention est essentielle »

Avant d’inviter les parents et les citoyens à plus de vigilance et à dénoncer systématiquement tout comportement suspect. « La prévention est essentielle. Nous devons éduquer nos enfants sur leurs droits et sur la manière de réagir face à une situation d’abus. Nous devons tous être des protecteurs de l’enfance. Chaque signalement peut sauver une victime potentielle. C’est pourquoi très prochainement des campagnes de sensibilisation et des ateliers de renforcement de capacités seront organisés au profit des enfants et des acteurs communautaires pour les informer des dangers et leur inculquer les bonnes pratiques en matière de protection de l’enfance », ajoute Fatima Sy Barro.

Un avis que partage d’autres acteurs intervenant dans le CDPE de Saint-Louis. A en croire le président de l’association d’aide aux personnes vulnérables (2APV), leur organisation de défense des droits des enfants prévoit de mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles et garderies publiques pour inculquer aux jeunes enfants les bonnes manières leur permettant de signaler tout cas suspect.

« Les campagnes de prévention doivent être renforcées et les parents, les enseignants, les acteurs communautaires ainsi que les autorités publiques doivent redoubler de vigilance pour repérer les signes de maltraitance et de violences sexuelles. L'installation de dispositifs de sécurité dans les lieux publics, comme des caméras de surveillance ou un meilleur éclairage des ruelles, pourrait aider à dissuader les prédateurs. Des peines sévères doivent être appliquées, et la justice doit être prompte à réagir afin de donner un message fort pour qu’aucun acte de violence sexuelle contre un enfant ne soit toléré », insiste Adama Coundoul.