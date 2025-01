NDÈYE KHADY DIA, SPÉCIALISTE EN NUTRITION, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE - CABINET B-WELL "Que l'objectif soit de perdre ou de prendre du poids, il est essentiel de privilégier des approches saines" Dans ce contexte où de nombreuses femmes cherchent à modifier leur silhouette, Ndèye Khady Dia, spécialiste en nutrition et bien-être au sein du cabinet B-Well Coaching, met en lumière les dangers de ces produits nocifs utilisés pour prendre du poids. Elle propose des alternatives saines et souligne l'importance d'une approche équilibrée. Les femmes sont souvent influencées par des idéaux de beauté véhiculés par les médias, les incitant à rechercher des solutions rapides. “L'idéalisation d'une silhouette pulpeuse, perçue comme plus attirante, et la pression sociale liée à des standards de beauté peuvent inciter à des pratiques néfastes”, confirme la nutritionniste Ndèye Khady Dia. Cette quête de conformité peut engendrer des complexes d'apparence, poussant certaines femmes vers des choix dangereux pour leur santé. De l'avis de la spécialiste, les risques associés à l'utilisation de ces produits sont alarmants. Madame Dia met en garde : “L'utilisation de ces produits peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des déséquilibres nutritionnels, des troubles digestifs et des altérations métaboliques. À long terme, ces pratiques peuvent également conduire à des maladies comme le diabète et engendrer des risques pour la santé mentale, notamment en ce qui concerne l'image corporelle.” Alternatives saines et approche équilibrée Pour une prise de poids saine, il est crucial d’adopter une approche réfléchie et équilibrée. Ndèye Khady Dia recommande de privilégier l'éducation nutritionnelle. “Nous encourageons nos clientes à adopter une alimentation et un mode de vie sains, basés sur des produits nutritifs et naturels. Que l'objectif soit de perdre ou de prendre du poids, il est essentiel de privilégier des approches saines et durables”, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur les conseils pratiques pour celles qui souhaitent prendre du poids. “Je recommande une alimentation variée et équilibrée, riche en aliments hypercaloriques et nutritifs, notamment en protéines. Il est également essentiel d'inclure des collations saines et de veiller à des portions adaptées. Un suivi régulier avec un professionnel de la santé est conseillé pour un soutien personnalisé”. Face à la pression sociale, il est vital de se concentrer sur la santé globale. La nutritionniste insiste sur l'importance de mettre son bien-être en priorité. “En adoptant une alimentation saine et en pratiquant régulièrement une activité physique, les femmes peuvent se forger le corps et l'esprit dont elles rêvent”, assure-t-elle. Afin de valoriser l'estime de soi dans ce contexte, elle souligne l'importance de cultiver sa beauté intérieure : “Chaque personne est unique et il est important de cultiver cette originalité plutôt que de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. L'écoute de son corps et l'adoption de modes de vie sains sont des éléments clés pour atteindre des objectifs de poids de manière durable.”