Une affaire foncière a été jugée au tribunal de grande instance de Diourbel. Le procès a failli virer au pugilat entre un avocat et un magistrat. Me Abdoulaye Babou n’a pas aimé que Mamadou Saidou Diawo, substitut du procureur, prononce le mot « adiya ». Il s’en est suivi une passe d’armes qui s’est transformée en une affaire sérieuse qui a fait intervenir Touba.

L’affaire d’une parcelle vendue à deux personnes par Cheikhouna Bousso a été appelée, hier, à la barre du tribunal de grande instance de Diourbel siégeant en audience correctionnelle. En 2008, le prévenu avait vendu à 100 000 francs une parcelle à Sonhibou Sarr. En 2017, il l’a revendue à Ibrahima Diouf au prix de 250 000 FCFA. Se sentant lésé, Sonhibou Sarr a porté plainte contre Cheikhouna Bousso. L’affaire, qui a atterri au tribunal de grande instance de Diourbel, devait être jugée, hier.

Poursuivi aussi pour occupation illégale de terrain appartenant à autrui, Ibrahima Diouf, contrairement à l’enquête préliminaire où il avait dit « avoir acheter le terrain auprès de Cheikhouna Bousso au prix de 250 000 Francs, s’est rétracté pour dire que ‘’Serigne bi m’a donné le terrain’’.

Aux questions du représentant du ministère pour qu’il éclaire la lanterne des personnes s’il y a eu vente ou non, ou bien si les 250 000 FCFA ont servi à un ‘adiya’, Ibrahima Diouf n’a pu répondre, parce que, l’avocat Me Abdoulaye Babou a considéré qu’il ne fallait pas poser cette question. Comme un lion blessé, la robe noire a lancé au substitut du procureur : « Je ne vous permets pas. C’est attentatoire au mouridisme ».

Stupéfait, le représentant du ministère public a pourtant gardé son calme et sa sérénité. Très poliment, il a demandé à l’avocat : ‘’qu’est-ce qu’il y a de mal à parler de ‘adiya’ ?’’ Me Babou de répéter : ‘’Je ne vous le permets pas. Vous ne devez pas poser cette question’’. Là, le substitut lui a lancé : ‘’Ce n’est pas à vous de me donner des injonctions’’. L’avocat a poursuivi : ‘’Cette question-là, vous ne la poserez pas’’. Le substitut du procureur a rétorqué : ‘’Ce n’est pas à vous de me dire les questions que je dois poser’’.

Furieux, Abdoulaye Babou a demandé au greffier de mentionner que le substitut persistait à poser ces questions ; qu’il va écrire au ministre et au khalife. En wolof, Abdoulaye Babou de repartir de plus belle : ‘’Mais, toi, tu es qui ?’’ Sans se démonter, le magistrat a répondu : « Toi, aussi, tu es qui ? ». Là, Me Babou est sorti de ses gonds et lui a lancé à la figure : « Vas te faire foutre ! », Le magistrat a répliqué : « Vas te faire foutre ! »

L’avocat se rend dans des radios pour vilipender le substitut

Devant la tournure des événements, le président Pathé Diène a suspendu l’audience. Me Babou a ensuite harangué les personnes qui assistaient à l’audience et qui croient à Serigne Touba de sortir de la salle d’audience et de le suivre à Touba. L’avocat a saisi le dahira Mouhadimatoul Kidma. L’avocat s’est ensuite rendu dans des radios de la place pour accuser le magistrat d’avoir dit des insanités sur Serigne Touba.

De ce fait, Serigne Moussa Nawel et Serigne Moustapha Lakram Mbacké ont parlé avec le président du tribunal d’instance de Mbacké. Serigne Amsatou Mbacké a dépêché Modou Diop Diaobé pour s’enquérir des propos et accusations de Me Babou contre le substitut Diawo. Reçu par le président du tribunal de grande instance de Diourbel, Modou Diop Diaobé va faire, ce matin, une déclaration à la presse pour battre en brèche les déclarations de Me Abdoulaye Babou.

D’ailleurs, suivant les propos de Me Babou, des talibés mourides ont voulu s’en prendre à la famille du magistrat. La police a été dépêché sur les lieux. Le magistrat Mamadou Saidou Diawo pourrait déposer une plainte contre la robe noire. Cet incident a été consigné au plumitif. Il est pris très au sérieux et a, même, occasionné une réunion entre le président du tribunal de grande instance de Diourbel et le parquet dudit tribunal.

Des sources renseignent qu’un rapport détaillé a été envoyé au procureur général prés la cour d’appel de Thiès dont dépend Diourbel. D’ailleurs, ces mêmes sources confient que le bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi au sujet du comportement de son confrère.

Boucar Aliou Diallo