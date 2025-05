Le Premier ministre Ousmane Sonko a atterri à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ce vendredi, renseigne la cellule de communication de la primature. Lors de son séjour de 48 heures, le chef du gouvernement va s'entretenir avec le leader de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue PM du Faso, Jean Emmanuel Ouedraogo. À l'issue des échanges, le PM a réitéré le soutien du Sénégal au Burkina Faso dans la lutte contre le fléau terroriste.

“Je viens transmettre un message de soutien absolu au président Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à tout le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme et envisager toute possibilité de collaboration et de soutien du Sénégal face à cette épreuve. Il est illusoire de croire que la menace sécuritaire s'arrêtera aux frontières du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. C’est une lutte de toute l’Afrique de l’Ouest”.

Selon Sonko, il est nécessaire d'être aux côtés du Pays des hommes intègres, pour éviter l'effet boule de neige. “Aucun pays de la sous-région ne sera épargné par cette gangrène, si elle continue de s’étendre”.

Dans ses propos, le chef du gouvernement sénégalais laisse entendre cette scission, la constitution d'un bloc en Afrique de l'Ouest et au-delà reste toujours d'actualité, possible. “Le président du Faso a réitéré son ouverture et celle du Burkina Faso à rester un facteur d’unité africaine, d’unité dans la sous-région, un facteur d’ouverture dans la collaboration à la fois économique et sécuritaire”.

Mais l'un des moments forts de ce voyage se déroulera ce samedi. Le Premier ministre sénégalais va participer à la cérémonie d’inauguration du mausolée de Thomas Sankara et ses douze compagnons.

Par ailleurs, dans l’agenda d’Ousmane Sonko, figurent une rencontre avec la communauté sénégalaise et une interview qu’il devrait accorder à la RTB, la télévision publique du Burkina Faso.

Rappelons que la délégation du Premier ministre est aussi composée des ministres de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères Yassine Fall, des Forces armées Birame Diop et des Sports Khady Diène.