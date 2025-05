Un dossier pour le moins invraisemblable a été examiné par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. Trois hommes accusés de vol avec violence et association de malfaiteurs ont comparu pour des faits remontant à la nuit du 9 juillet 2012, dans la ville sainte de Touba.

Les nommés Pape Faye (35 ans), Mayib Guèye (26 ans) et Ibrahima Sow alias ‘’Baye’’ (37 ans) sont poursuivis pour avoir orchestré le vol d’un véhicule de marque Peugeot, au détriment d’un chauffeur dénommé Galass Diop. Le trio de malfaiteurs avait quitté Mbour pour se rendre à Touba, où ils auraient minutieusement planifié leur coup.

Selon l’accusation, le scénario digne d’un film d’action s’est déroulé ainsi : après avoir loué un véhicule, Mayib Guèye et le chauffeur ont quitté Mbour pour rallier Touba. En cours de route, le sieur Guèye a été rejoint par ses deux comparses, les nommés Pape Faye et Ibrahima Sow alias ‘’Baye’’. Le trio n’a ainsi eu aucun mal à neutraliser le chauffeur. Selon le parquet, ils l’ont mis dans un sac de foin, avant de l’abandonner à l’héliport de Touba.

Les trois hommes se sont ensuite volatilisés avec la voiture volée. Ils ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de la revendre.

À la barre de la chambre criminelle, les accusés ont présenté une version édulcorée des faits. ‘’Nous lui avons seulement demandé de descendre. Il n’y a eu ni violence ni placement dans un sac’’, a affirmé Pape Faye, reconnu comme l’instigateur de l’opération. Ibrahima Sow, qui a reconnu sa participation, a abondé dans le même sens : ‘’Nous ne l’avons pas brutalisé. Il est descendu sans résistance’’, a-t-il expliqué.

Il a justifié son action par la volonté d’aider son complice Mayib Guèye qui, dit-il, était dans une situation difficile, sans emploi ni moyen de transport.

20 ans de réclusion criminelle requis par le parquet !

Néanmoins, le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle, arguant de la préméditation et de la gravité des faits. ‘’Ce vol a été commis de manière préméditée, avec une intention manifeste de nuire. L’acte est d’une extrême gravité’’, a déclaré le procureur.

Du côté de la défense, les avocats ont plaidé pour une requalification des faits et une atténuation des peines. Maitre Khadim Cissé, représentant Mayib Guèye, a mis en avant la jeunesse et la précarité de son client au moment des faits. ‘’Il avait 23 ans, vulnérable et sans emploi. Il s’est laissé entraîner’’.

Maitre Rama Ba a, quant à elle, estimé que le dossier ne prouve pas la violence alléguée, soulignant l’absence de preuves matérielles confirmant l’usage de la violence : ‘’Rien ne prouve qu’il a été mis dans un sac. La victime a peut-être cédé par peur ou surprise, sans agression physique. La peur ou la surprise ne suffisent pas à établir une agression’’, a-t-elle dit.

Enfin, Me Deh a conclu en demandant clémence et indulgence, évoquant une faute de jeunesse et des regrets sincères : ‘’Ils n’étaient pas armés. Ils ont agi sous l’influence d’une mauvaise impulsion et demandent pardon.’’

Le verdict est attendu dans les prochains jours.

PAPE MBAR FAYE (MBOUR)