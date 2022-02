La 10e journée de Ligue 1 démarre, ce samedi, avec le choc Jaraaf-Guédiawaye FC. Le leader, Casa Sport, accueille l’US Gorée, le même jour.

Leader solide avant la trêve, le Casa Sport (17 pts) a été ralenti lors de la reprise, en concédant le nul (0-0) sur la pelouse de Diambars. Le club de Ziguinchor a donc été rattrapé au compteur par Guédiawaye FC (17 pts), son nouveau dauphin. A l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le Casa va tenter de repartir de l’avant, en renouant avec la victoire sur sa pelouse contre l’US Gorée (8e, 9 pts). D’autant plus que l’équipe de Guédiawaye va effectuer un déplacement périlleux sur le terrain du Jaraaf de Dakar (4e, 15 pts).

C’est donc une opportunité pour les Ziguinchorois de prendre de la distance par rapport à ses poursuivants. Cela tombe bien, puisque les hommes du coach Ansou Diadhiou ont remporté leurs trois dernières sorties au stade Aline Sitoé Diatta. Mais Alioune Badara Faty et ses coéquipiers doivent éviter de tomber dans le piège de leur adversaire du jour. Lors des deux dernières saisons, les rencontres entre les deux équipes se sont toutes soldées par des nuls. Les Insulaires ont réussi à repartir avec le point du nul, lors de leurs deux derniers déplacements à Ziguinchor. La dernière défaite de l’US Gorée au stade Aline Sitoé Diatta remonte à 2017 (1-0).

Génération Foot et Jaraaf à l’affût

Les prétendants au fauteuil de leader sont nombreux. A tel point que seule la victoire peut assurer le maintien du Casa Sport à la tête du classement. En cas de faux-pas des Ziguinchorois, son dauphin pourrait en profiter.

Mais Guédiawaye FC a un sacré client, ce samedi. Il s’agit du Jaraaf de Dakar qui espère également reprendre la première place. Pour cela, les Médinois feront tout pour battre les Crabes et oublier, par la même occasion, leur match perdu contre l’AS Pikine, sur décision de la Commission disciplinaire de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Il y a également Génération Foot (3e, 15 pts) qui vise le leadership. L’académie de Déni Birame Ndao reçoit, ce dimanche, Teungueth FC (5e, 13 pts). C’est l’une des affiches phares de la 10e journée. Les Académiciens vont essayer de poursuivre leur dynamique victorieuse (deux succès d’affilée) pour se hisser au sommet. Mais les Rufisquois ne leur faciliteront pas la tâche. D’autant plus que Youssoupha Dabo et ses poulains sont en quête d’un second souffle. ‘’Nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour revenir à notre meilleur niveau et reprendre peut-être notre place. Et cela commence par ce match contre Génération Foot. Mes joueurs en sont conscients ; ils vont se donner à fond’’, a déclaré le coach de TFC en conférence de presse d’avant-match.

Le choc AS Pikine-Diambars

L’AS Pikine a profité de la sanction de la Commission de discipline contre le Jaraaf pour revenir à la 6e place, à égalité de points (13) avec Teungueth FC. Les Pikinois vont tenter de maintenir leur ascension face au Diambars de Saly (12e, 8 pts). L’Académie de la Petite Côte veut mettre fin à sa traversée du désert (une seule victoire, cinq nuls et trois défaites) depuis le début de la saison. Les Académiciens risquent de se retrouver dans la zone de relégation en cas de défaite, ce dimanche.

Au stade Maniang Soumaré de Thiès, Mbour Petite Côte (11e, 9 pts) va accueillir Dakar Sacré-Cœur (9e, 11 pts). Alors que le Cneps Excellence (10e, 9 pts) va se déplacer au stade Ibrahima Boye de Ndiarème pour y affronter l’AS Douanes (13e, 8 pts).

La dernière affiche de la journée va opposer, ce dimanche au stade Mawade Wade, la Linguère de Saint-Louis (7e, 13 pts) au Ndiambour de Louga (14e, 7 pts).

Programme Samedi Stade Iba Mar Diop 16h30 Jaraaf - Guédiawaye FC Stade Maniang Soumaré 16h30 Mbour Petite Côte - Dakar Sacré-Cœur Stade Ibrahima Boye 16h30 AS Douanes - Cneps Excellence Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Casa Sport - US Gorée Dimanche Stade Djibril Diagne 16h30 Génération Foot - Teungueth FC Stade Mawade Wade 16h30 Linguère - Ndiambour Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Diambars Ligue 2 – 10e journée Samedi Stade Amadou Barry 16h30 Oslo - Niary Tally Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - US Ouakam Stade Fodé Wade 16h30 Keur Madior - Demba Diop Stade Alassane Djigo 16h30 Renaissance - Stade de Mbour Dimanche Stade Maniang Soumaré 15h Wallidaan - Duc 17h Amitié FC - Thiès FC Stade Amadou Barry 16h30 Port - Sonacos

LOUIS GEORGES DIATTA