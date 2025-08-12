Opéré à l’épaule le 16 juillet dernier, Jude Bellingham '22 ans) n’est pas attendu avant plusieurs mois sur les terrains. Un retour est envisagé pour la fin du mois d’octobre. L’Anglais travaille donc pour se remettre, lui qui suit un programme spécial mis en place par les Merengues. Des Merengues qu’il a d’ailleurs retrouvés jeudi au centre d’entraînement de Valdebebas, où il a déjà fait son retour selon AS.

Le média ibérique ajoute qu’il a été autorisé par son club à s’en aller il y a quelques jours en Jamaïque avec sa famille dans un luxueux complexe hôtelier. Mais l’ancien du BVB n’a pas lézardé au soleil, il a suivi un plan de récupération loin du bruit et de la chaleur de Madrid. Le club voulait aussi qu’il en profite pour se vider la tête après deux premières années folles dans la capitale.

Les Madrilènes espèrent d’ailleurs retrouver le Bellingham de la première année, où il avait bluffé tout le monde. Xabi Alonso comme la direction attendent son come-back à son meilleur niveau. Bellingham, dont la récupération avance lentement comme prévu; est prévenu.