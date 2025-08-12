L’option de ne jamais poster sur les réseaux sociaux (RS) est révélatrice

Dans un monde en constante ébullition numérique, où le partage via la toile est quasiment érigé en règle, certaines personnes préfèrent s'abstenir d'échanger et ne se limitent qu’à consommer.

Une récente étude s'est intéressée à ce monde de lecteurs silencieux, dont 9 caractères communs ont été dévoilés.

1- sens élevé de la vie privée:

Leur conception en termes de RS est de garder leur vie privée pour eux-mêmes.

Cette attitude se reflète même sur leur comportement social. Ils ne sont pas pour autant asociaux, mais évoluent dans un espace privé très restreint.

2- Préférence des connections réelles:

Leur choix est plutôt orienté vers des rencontres physiques que celles en ligne. S’ils sont membres de panels virtuels, leur cause de prédilection est d’organiser des retrouvailles générales ou partielles.

3- réduction de stress et d'anxiété:

Les RS sont sources de stress et d'anxiété, plus on s'en éloigne, on réduit son niveau de stress et d'anxiété. En postant sur les RS nous pouvons être hantés par des doutes sur les jugements de nos lecteurs. Cette crainte pousse au silence surtout dans les panels avec des chartes trop restrictives

En réduisant approximativement de 30mn par jour le temps consacré aux RS, l'on baisse sensiblement son stress, a révélé la même étude.

4-Sens élevé d'être soi-même:

A ne surtout pas confondre avec "imbu de sa personne". Ces lecteurs silencieux sont à l’aise d'être eux-même sans une validation de tiers.

Ils relèguent au second plan les "likes" des RS.

Ce trait de caractère ne doit pas être conçu comme une super confiance en soi, mais plutôt comme une volonté d'être authentique et individuel.

5-Conscience de l’importance de la ressource temps :

Ceux qui s’abstiennent à poster sur les RS se font une idée très précise du temps quant à son investissement. Leur affectation du temps obéit à leurs règles de priorités. Ils jugeront ainsi que passer leur temps aux touches du clavier pour poster est un gâchis. Ce temps pourrait être consacré à d’autres activités plus lucratives en termes, entre autres, de joie et d’épanouissement. Pour ce groupe de personnes, toute minute consacrée aux RS est une en moins de celles qu’ils auraient dû passer à faire autre chose plus utile. Ce trait de caractère ne présage pas nécessairement qu’ils sont toujours occupés. Ils priorisent leurs activités.

6-Empathiques doublés du sens de l’écoute :

Les personnes qui se privent des RS recèlent dans la vie courante de haute qualité d’écoute. En interaction physique avec les autres, elles attachent en général une importance capitale à l’écoute et sont très réceptifs aux feedbacks. Leur perception des relations humaines est que le fondement d’une réelle connexion est d’avoir une oreille attentive à ce que dit l’autre. Leur nature empathique et leur attachement désintéressé aux autres font d’eux de véritables piliers humains. Dans un monde où tous s’empressent voire se bousculent à se faire valoir par la communication, fait de ces individus des personnes rares et spéciaux.

7-Confort dans la « solitude »

Dans un contexte de mondialisation et de grands ensembles interconnectés, il devient difficile de s’en soustraire et de mener une vie solitaire paisible et, partant, plus confortable, c’est le cas des personnes qui disent non aux RS. Ces moments de solitude les font sentir profondément connectés à eux-mêmes et mieux se projeter vers leur avenir. Ces personnes sans être asociales, donnent plus de valeur au temps qu’elles consacrent à leurs opportunités personnelles comme à leur développement individuel. Parmi elles, une s’est confiée en faisant savoir que ce temps lui permet même de mieux se découvrir, ainsi il est conseillé d’établir des priorités entre l’espace purement privé et celui des RS.

8-Discernement des informations à partager

Les lecteurs silencieux dans l’espace de RS affichent une prudence quant aux informations à partager en ligne et discernent les potentielles conséquences pouvant résulter de certaines informations disséminées. Ne dit-on pas que « trop d’information tue l’information ». Une des redoutables conséquences de partage étant d’être rattrapé par des « Vidéo Assistance referee » (VAR). Ils ont réelle conscience des empreintes indélébiles que laissent les informations que l’on poste sur les RS. Cependant, autant ils protègent leurs données personnelles, autant ils respectent l’espace privée des autres.

9- Préférence d’authenticité

Les personnes dont le choix est de ne pas se donner au jeu des RS, font montre d’une volonté permanente de ne subir aucune pression des tendances sur le digital ou par ricochet de leurs paires constamment connectés. Cette option reflète une force de caractère et force même pour certains leur admiration.

Louis Sène villa Mbin-Maak

81, cité ISRA, Bel-Air, Hann Dakar