BNSP au magal de Touba

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a mobilisé 554 hommes et 93 véhicules du 7 au 15 août, pour assurer les secours, la prévention et la gestion des risques à Touba et ses environs, dans le cadre de la 131e édition du grand Magal, a-t-on appris lundi de son chargé des relations publiques. “Le détachement compte 554 gradés et sapeurs, dont 29 officiers, appuyés par 93 véhicules, parmi lesquels 17 engins d’incendie, 24 ambulances, neuf véhicules de secours routier et 14 camions-citernes de grande capacité”, a précisé le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Il animait un point de presse au cours duquel il a présenté le bilan provisoire des interventions destinées à cet événement religieux qui draine chaque année des millions de pèlerins. Le dispositif mis en place par la BNSP consiste en trois échelons couvrant la ville sainte, ses axes d’accès et les casernes environnantes. Il intègre des unités spécialisées telles que la compagnie sauvetage-déblaiement, l’unité de secours d’urgence médicale et les motos d’intervention rapide. Le commandant Dièye a signalé qu’un détachement est également mobilisé depuis le 3 août à Touba et Kaolack, pour renforcer la gestion des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 2 août. Par ailleurs, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a dénombré cinq décès dans 75 accidents de la circulation déjà enregistrés, pour 70 victimes au total, a indiqué, lundi, le chef de la Division information et relations publiques.

La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes, parmi lesquelles cinq décès, a indiqué le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques. Cette situation appelle, dit-il, au respect strict des règles du Code de la route à deux jours de l’événement, a dit le commandant. Il a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l’importance du port de la ceinture de sécurité. Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs d’éviter les excès de vitesse, les surcharges ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires.