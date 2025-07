L'Agence d'Assistance à la Sécurité de proximité (ASP) a tenu, ce lundi, un comité départemental de développement (CDD) axé sur les diagnostics locaux de sécurité et la préparation à la mise en place des comités départementaux de lutte et de prévention contre la délinquance. La rencontre a vu une forte présence des acteurs locaux, des forces de sécurité et des élus locaux. Elle a été présidée par l'adjoint au préfet de Kolda.

Face à la recrudescence du vol de bétail et de la coupe illicite de bois, des fléaux qui affectent gravement l'économie locale et l'environnement, l'Agence d'Assistance à la Sécurité de proximité (ASP), en collaboration avec les autorités administratives et les élus locaux, a décidé de mettre en place des comités départementaux de lutte et de prévention contre la délinquance. Cette initiative permettra au département de Kolda de franchir une étape décisive dans la lutte contre ces formes de délinquance.

À cet effet, un comité départemental de développement (CDD) a été tenu ce lundi à la salle de délibération de la mairie de Kolda. Au cours de cette rencontre, le Directeur général de l'Agence d'assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), Seydina Oumar Touré, a procédé à l'installation du Comité Départemental de Prévention et de Lutte contre la délinquance.

L'objectif principal de ce comité local est de promouvoir la sécurité de proximité à travers une approche participative impliquant directement les populations dans la protection de leurs biens et de leur environnement. D'après Seydina Oumar Touré, il s'agit avant tout de responsabiliser les communautés dans la prise en charge de leur propre sécurité, tout en insistant sur le rôle clé des citoyens dans la prévention des actes délictueux.

Interrogé sur le choix porté sur le département de Kolda, le patron des ASP a répondu que « c'est pour expérimenter cet outil novateur », avant d'ajouter que « cette zone est particulièrement touchée par le vol de bétail, notamment des petits ruminants, et par la coupe abusive du bois, deux phénomènes qui compromettent la stabilité sociale et l'équilibre écologique du sud du pays ».

Le Directeur général de l'Agence d'assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a précisé que « le comité départemental a pour mission d'organiser régulièrement des rencontres entre populations, autorités administratives et forces de défense et de sécurité (FDS) », tout en indiquant que « ces concertations permettront de définir ensemble des stratégies de prévention adaptées au contexte local, fondées sur la vigilance communautaire et la coopération ». Une initiative largement saluée par les acteurs locaux du département de Kolda.

Le président départemental des éleveurs, Seydou Baldé, a exprimé sa satisfaction, tout en déplorant la persistance du vol de bétail et de la coupe illicite de bois qui, selon lui, continuent de nuire gravement aux activités pastorales et de menacer les forêts de la région. Pour lui, il est temps d'agir ensemble, afin de préserver « nos ressources et protéger les moyens de subsistance de nos communautés ».

NFALY MANSALY