Après avoir revendiqué un bilan « élogieux » à la tête de la commune de Bignona, le maire sortant Mamadou Lamine Keita a estimé que le changement d’équipe ne doit pas constituer un blocage à la réalisation des projets en cours.

C’est officiel ! Bacary Diatta issu des rangs de Yewwi Askan Wi (YAW) est le 9e maire de la commune de Bignona. Après avoir été installé, ce mardi, dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département, il a procédé à la séance de passation de service, ce mercredi, avec le maire sortant, Mamadou Lamine Keita qui dirigeait la coalition Benno Bokk Yaakaar. Lors de son installation, le nouveau premier magistrat de la ville de Bignona a tendu une « main fraternelle » au Dr Mamadou Lamine Keita, au Dr Jean Alain Goudiaby, à Aubin Sagna et Lamine Badji, tous candidats malheureux.

« Je compte sur la collaboration de chacun d’entre eux pour réussir la mission qui consiste à améliorer de vie des populations de la commune » a-t-il déclaré. Cette demande n’est pas tombée dans l’oreille de sourds, puisque le lendemain, Mamadou Lamine Keita, qui avait fin de passer le témoin au maire entrant, en a profité pour féliciter la nouvelle équipe municipale, tout en lui souhaitant une bonne chance. « Je suis fils de Bignona, un soldat toujours prêt au combat, quand il s’agit de Bignona. A chaque fois qu’elle sera sollicitée, ma disponibilité sera acquise, de même que mon expérience et mon carnet d’adresses », a promis Mamadou Lamine Keita ; non sans mettre l’accent sur son bilan « élogieux » à la tête de la capitale du Fogny et sur un certain nombre de projets en cours de réalisation ou qui vont bientôt démarrer.

D’abord les infrastructures routières, avec le bitumage de huit kilomètres de routes dans la commune, dans le cadre du projet de réalisation de la RN4 dont les travaux, dit-il, vont démarrer le mois prochain. Mais également, le démarrage des travaux, dans une semaine, de l’axe cimetières musulman et catholique, camp militaire et la sortie vers Ziguinchor dont le financement a été acquis par la commune. Il a aussi évoqué le projet de construction du stade municipal. Financé à hauteur d’un peu plus de 551 millions de francs CFA dont près de 350 millions sont déjà disponibles, le nouveau stade municipal de Bignona sera doté d’une tribune couverte de 1012 places, de vestiaires, de projecteurs, de salles de réunion et de gazon synthétique.

Selon Mamadou Lamine Keita, le changement d’équipe ne doit pas constituer un blocage dans l’achèvement ou la réalisation de ces projets chers à la commune de Bignona.

Ousmane Sonko avertit : « Je serai un maire intransigeant »

Le leader de la coalition Yaw Askan Wi a, lui aussi, été installé officiellement dans ses fonctions de maire de la ville de Ziguinchor, ce mercredi. A l’occasion, Ousmane Sonko a indiqué que son mandat constitue une « mission », « un sacerdoce », une « responsabilité extrêmement lourde à laquelle, avec l’ensemble des élus, ils rendront compte à ceux-là qui leur ont fait confiance, mais également, à Dieu. Selon lui, toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique. Il a invité les élus à rompre avec une certaine façon de voir la politique où l’on se bat énormément pour être élu ou encore pour se positionner au sein de l’instance dirigeante, en songeant beaucoup plus aux avantages qu’au travail. « Je serai un maire intransigeant sur ces questions », a-t-il averti.

Le nouveau maire de Ziguinchor, qui succède ainsi à Abdoulaye Baldé, a promis de travailler avec tous les conseillers et qu’il sera à l’écoute de tous. Il a aussi indiqué que le travail sera soutenu avec un programme extrêmement lourd dans sa mission de servir les populations qui souffrent et qui sont fatigués.