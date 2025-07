Ayant parfaitement réussi son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des nations féminine avec une victoire éclatante face à la RD Congo (4-0), l’équipe du Sénégal a manqué de constance devant les cadors, la Zambie (3-2) et le Maroc (1-0). Pour la suite de la compétition, les joueuses de Mame Moussa Cissé doivent se faire violence et jouer à leur meilleur niveau le plus longtemps possible durant le match.

La poule A de la Coupe d’Afrique des nations féminine a livré son verdict. La hiérarchie a été respectée dans ce groupe, puisque c’est le Maroc, pays hôte et vice-champion en titre, qui a pris la première place, suivi de la Zambie, demi-finaliste de la dernière édition. Les deux équipes sont donc qualifiées directement en quarts de finale, comptant chacune sept points. Le Sénégal est quant à lui passé en décrochant l’une des deux places accordées aux meilleures troisièmes des trois poules. Les Sénégalaises doivent leur salut au Botswana, qui a battu la Tunisie (1-2) lors de la dernière journée de la poule B. L'entraîneur sénégalais s'est réjoui de la qualification de son équipe. « Déjà, on remercie le bon Dieu. Nous avons travaillé pour cette qualification, et le scénario par lequel elle est arrivée faisait partie de ceux que nous avions envisagés. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons bien préparé notre premier match, avec pour objectif d’obtenir les trois points et de marquer le maximum de buts, car nous savions que cela pouvait faire la différence dans une poule très relevée. »

L’équipe sénégalaise s’est bien comportée offensivement en inscrivant six buts en trois matchs, soit deux buts par rencontre. Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont été très bien inspirées contre la RD Congo, à qui elles ont infligé un quatre à zéro. Face aux Copper Queens, elles ont inscrit deux buts grâce à Nguenar Ndiaye, qui a réalisé un doublé. L’ancienne joueuse de Dakar Sacré-Cœur a réussi deux doublés durant la phase de poules. Les Sénégalaises n’ont malheureusement pas eu de réussite face au Maroc. Défensivement, elles ont concédé quatre buts en trois matchs, soit 1,3 but en moyenne. À la fin de cette première partie de la compétition, le sélectionneur national a tiré un bilan satisfaisant. « Notre équipe a beaucoup progressé, tout le monde l’a vu sur ce tournoi. Nous avons fait ce qu’il fallait sur le premier match où nous avons marqué quatre buts. Nous avons joué contre une très grande équipe comme la Zambie, on aurait pu égaliser en fin de match. Je pense qu’on a fait reculer cette équipe du Maroc. »

Relever le niveau de jeu

Mame Moussa Cissé a félicité ses joueuses et se projette déjà vers la prochaine étape. « Une nouvelle compétition commence désormais, et nous allons rester concentrés. Pour ma part, je l’ai toujours dit : je ne choisis pas mon adversaire. Celui qui viendra sera notre adversaire, et nous nous donnerons les moyens de faire le match qu’il faut. »

Durant la phase de poules, l’équipe du Sénégal a montré une face mitigée. À l’entame, devant la RD Congo, petit poucet du groupe, les Lionnes ont été plutôt conquérantes et expéditives. Il leur a fallu une seule mi-temps pour plier le match en inscrivant quatre buts, dont deux doublés de Mama Diop et Nguenar Ndiaye. Cependant, contre les gros calibres comme la Zambie et le Maroc, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont eu du mal à s’imposer.

D’ailleurs, le coach n’a cessé d’inviter ses protégées à relever leur niveau de jeu. « Devant une équipe comme la Zambie, où les exigences vont être plus grandes, nous allons essayer d'élever le curseur en ne reproduisant pas les mêmes erreurs. » Après la défaite face à la Zambie, l’entraîneur a très bien apprécié les 25 dernières minutes où l’équipe sénégalaise s’est déployée pour essayer de remettre les pendules à l’heure au moment où elle était menée (3-1). Même si elles n’ont pas réussi à égaliser, elles ont mis en doute les Zambiennes en inscrivant un deuxième but (3-2).

Pour la suite de la compétition, les joueuses sénégalaises doivent pouvoir rester constantes en jouant à leur meilleur niveau le plus longtemps possible dans le match. D’autant plus qu’elles vont affronter, en quarts de finale, la première équipe de la poule C. Ce sera entre l’Afrique du Sud (1re, 4 pts) et le Mali (2e, 4 pts), qui comptent le même nombre de points.

