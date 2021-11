Port de Dakar

Le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) Aboubacar Sédikh Bèye, installe aujourd’hui le comité ad hoc chargé d’élaborer une nouvelle Convention collective des travailleurs du Port autonome de Dakar. L’annonce a été faite à travers un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. ‘’La dernière Convention collective des travailleurs du Port autonome de Dakar date de 2004. Elle a été signée sous l’égide de l’ancien directeur général Bara Sady.

Dans une note adressée hier, à l’ensemble des travailleurs du Port autonome de Dakar, le directeur général Aboubacar Sédikh Bèye a indiqué que la cérémonie de ce jeudi participe à asseoir les bases de la concertation et du dialogue permanent, gages de stabilité et de paix sociale, au sein de l’entreprise et tenant compte de l’importance de la convention collective dans ce processus’’, renseigne le document.

...Il ressort aussi du communiqué du PAD que leur DG a alors émis un ‘’avis favorable’’ au démarrage des travaux portant révision de l’actuelle convention collective. Qui a, certes, d’après eux, ‘’le mérite qui est le sien’’, mais mérite d’être mise à jour au regard des grandes évolutions qu’a connu le Port autonome de Dakar au cours de ces dernières décennies, mais aussi et surtout celle en cours.

‘’Le contexte de la mise en place d’une nouvelle convention est axé sur la mise en œuvre des projets structurants orientés vers le plan stratégique de développement adopté en juin 2018 et le plan de transformation y afférent, porteurs à la fois d’espoir et d’espérance, pour le pays en général et en particulier pour les travailleur (e) s du PAD’’, poursuit le communiqué.