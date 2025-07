Les organisations extrémistes ciblent de plus en plus les femmes et les jeunes, qui représentent plus de 75 % de la population africaine, pour leurs stratégies de communication et de logistique, selon le Professeur Adjaratou Aïdara Wakha Ndiaye, directrice de l’ONG Partners West Africa Sénégal. Une situation alarmante qui appelle à une action urgente des autorités.

Les organisations extrémistes intensifient leurs efforts pour recruter et utiliser les femmes et les jeunes, non seulement pour leur communication, mais aussi pour leur logistique. C’est ce qu’a révélé lundi le Professeur Adjaratou Aïdara Wakha Ndiaye, lors d’un atelier de renforcement des capacités axé sur le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention de l’extrémisme. Le constat est frappant : « Les femmes et les jeunes constituent plus de 75 % de la population africaine. Et les groupes armés extrémistes ciblent ces femmes et ces jeunes, qu’ils utilisent aujourd’hui pour la communication mais également pour la logistique », a-t-elle déclaré. Cette proportion démographique fait d’eux une cible privilégiée pour ces groupes, qui cherchent à exploiter leur nombre et leur potentiel.

Le Professeur Ndiaye a insisté sur un point crucial : « Si ces couches ne sont pas outillées par les autorités étatiques, elles peuvent être utilisées par les organisations extrémistes ». Pour elle, l’enjeu est de taille, car « les femmes pourraient participer à arrêter l’avancement de l’extrémisme violent dans les pays du Sahel ». Elle a également souligné la dualité des femmes et des jeunes dans ces contextes de crise : « Au-delà de tous les conflits, aussi bien politiques qu’économiques, qui secouent la région, nous, femmes, on s’est dit que l’expérience tirée des conflits armés pourrait servir à anticiper l’avancée de l’extrémisme violent qui secoue tous nos pays. Justement, on constate que les femmes et les jeunes sont à la fois victimes et artisans, en tout cas, dans le cadre de la résolution de ces conflits ».

Les groupes extrémistes ne se contentent pas d’exploiter les « fragilités humaines » ; ils tirent également parti des outils modernes. Le Professeur Ndiaye a alerté sur l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, pour la propagande, le recrutement et la diffusion de leurs messages. Mais au-delà des outils numériques, ce sont les vulnérabilités profondes qui sont mises à profit. « Les vulnérabilités ne sont pas seulement économiques, les vulnérabilités sont psychologiques, les vulnérabilités aussi sont politiques, parce que tous ces pays [du Sahel] sont des pays qui ont fait l’objet de coups d’État, des pays qui partagent des frontières avec la plupart de nos pays », a-t-elle soutenu.

En définitive, selon elle, si « ces jeunes et ces femmes sont de plus en plus les cibles des organisations extrémistes violentes », c’est « parce qu’elles ont compris que l’Afrique a un fort potentiel ». Il est donc impératif d’investir dans « l’autonomisation et la protection de ces populations pour bâtir une résilience durable face à la menace extrémiste ».

Mamadou Diop