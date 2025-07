Unissons-nous pour Soutenir le Président FAYE

Chers concitoyens,

Le Sénégal traverse une période cruciale de son histoire, marquée par des défis politiques et sociaux sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de l'unité et de la solidarité de son peuple pour surmonter les obstacles et préserver notre démocratie.

Un appel à l'unité nationale

Récemment, Ousmane Sonko a lancé un appel vibrant à la mobilisation du peuple sénégalais pour soutenir notre Président, Bassirou Diomaye FAYE.

Cet appel intervient dans un contexte où les menaces et les défis politiques pèsent lourdement sur notre pays. Il est de notre devoir, en tant que peuple souverain, de répondre à cet appel et de nous rassembler pour soutenir notre Président face aux menaces qui pèsnt sur lui.

Le Président FAYE incarne l'espoir et la détermination de notre nation. Depuis son élection, il a démontré un engagement sans faille pour la justice, la transparence et le développement de notre pays. Son leadership est essentiel pour guider le Sénégal à travers les défis actuels et pour construire un avenir meilleur pour tous les Sénégalais.

Cependant, le Président FAYE fait face à des menaces et des obstacles politiques majeurs, notamment de la part du Premier Ministre. Ces menaces mettent en péril la stabilité de notre nation et la réalisation des réformes nécessaires pour notre développement. Il est impératif que nous, peuple souverain, nous unissions pour soutenir notre Président et contrer ces menaces

Chers concitoyens, le moment est venu de montrer notre solidarité et notre soutien indéfectible au Président FAYE.

Nous devons nous mobiliser pour défendre notre démocratie et protéger les valeurs qui font la grandeur de notre nation. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un Sénégal plus fort et plus uni.

Un appel à la mobilisation

Nous lançons un appel à tous les Sénégalais, sans distinction de parti politique, de religion ou d'origine ethnique, à se rassembler pour soutenir notre Président. Participons aux manifestations pacifiques, engageons-nous dans le dialogue et travaillons ensemble pour le bien de notre nation.

Chers concitoyens, le Sénégal a besoin de nous. Unissons-nous pour soutenir le Président FAYE et pour défendre notre démocratie. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir meilleur pour notre pays.

Vive le Sénégal, vive la démocratie !

Le peuple souverain du Sénégal

Samba Kara NDIAYE

Citoyen

Président du MTVS