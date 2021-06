Suite aux récentes attaques de civils au Burkina Faso et au Nigeria, le leader du mouvement Tekki pense que le Sénégal est menacé. ‘’Le scénario centrafricain se dessine au Mali. Évidement les régions de Tambacounda et de Kédougou sont concernées. Ce sont les verrous sécuritaires. Le Sénégal est donc menacé. Il faut en prendre conscience et organiser la riposte démocratique.

En effet, si on en est là, c’est parce que les prédateurs des économies de rente sont incapables de lancer l’industrialisation pour créer les emplois des jeunes. Alors, ils s’attaquent aux acquis démocratiques pour instaurer des présidences à vie par des troisièmes mandats et des coups d’état électoraux. C’est le cercle vicieux des trappes de pauvreté qui font le lit des forces du chaos’’, analyse Mamadou Lamine Diallo dans son rendez-vous hebdomadaire, Questekki. Il invite les jeunes à user du droit de vote pour faire partir le régime.

...En ce qui concerne les 1000 milliards obtenus par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en termes d’appui budgétaire, le député trouve que c’est juste une ‘’farce’’. ‘’On voit bien qu’il s’agit d’une farce, les eurobonds sont là malgré la détérioration de leurs indicateurs macroéconomiques. On prête au Sénégal parce qu’il a du gaz naturel d’abord et ensuite parce qu’il faut un minimum pour le fonctionnement de l’Etat.

On sait bien que cette économie rentière, encadrée et pilotée par les prédateurs bien choisis et formatés, est incapable de fournir 200 000 emplois par an aux jeunes. On leur permet d’acheter des gadgets, un avion à 60 milliards pour fouetter leur égo et pourquoi pas construire un palais à 100 milliards comme celui d’Erdogan de Turquie. Alors avec la presse, on manipule et on nous menace’’, lit-on dans sa note.