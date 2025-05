Le Sénégal est classé 10e en Afrique et 97e dans le monde en termes de développement numérique des pays avec un score de 34, 70, d’après le Digital Evolution Index 2025 publié par l'Institute for Business in the Global Context de la Fletcher School. L'Évolution numérique mesure l'état et la dynamique de la numérisation dans 125 économies. Cependant, en comparant les données, le Sénégal est premier dans l'espace CEDEAO avec des performances mitigées dans l'offre et la demande des technologies de l'information et de la communication.

Digital Evolution Index 2025, un classement mondial qui mesure le niveau de développement numérique des pays, couvre 125 pays. Il s'appuie sur plusieurs indicateurs évaluant l’intégration du numérique dans l'économie, la société, les services publics, les infrastructures, etc. Chaque indicateur est noté sur une échelle de 0 à 10, puis agrégé à parts égales pour aboutir à un score final allant de 0 à 100. Ce score est établi sur la base de 184 indicateurs répartis en quatre grands piliers : l'environnement institutionnel, les conditions de la demande, les conditions de l'offre, la capacité d'innovation et d'adaptation au changement.

A l’échelle africaine, Maurice figure en tête du classement et à la 62e place mondiale avec un score de 52,31. Il est suivi par l'Afrique du Sud, 2e avec 50,11 pts et le Botswana 3e avec 45,33 pts.

Dans le top 10 africain, le Kenya occupe le 5e rang, suivi du Maroc, de l'Égypte, de la Namibie, de l'Algérie et le Sénégal qui occupe le 10e rang africain et 97e sur le plan global, avec un score de 34,70. Cependant, en analysant les données, le Sénégal obtient un score de 64,98 dans la zone Afrique, soit 45e au plan mondial pour son dynamisme numérique sur les 125 pays évalués. Le Sénégal figure à la première place dans la zone CEDEAO et dépasse le Ghana (101e), la Côte d'Ivoire (102) et le Nigeria (109).

Le tableau de bord de l'évolution numérique du Sénégal donne de bons scores dans le volet "Offre" (45,32) qui regroupe l'accès aux infrastructures numériques, l'électricité, le débit internet, etc. Le Sénégal obtient un score de 35,65, qui regroupe la capacité d'adoption, l'inclusion numérique, l'inclusion financière, etc.

En résumé, les paiements électroniques, la livraison postale et l'électricité sont les pôles les plus performants du Sénégal. Par contre, les infrastructures de communication, le débit internet et l’accessibilité financière de l'accès mobile et les transports sont les clusters les moins performants. L'indice développement numérique analysé conclut que le paysage numérique post-pandémique présente un paradoxe. "Si l’adoption globale continue de progresser, le rythme des progrès, notamment dans les pays à faible revenu, a considérablement ralenti. Relever ce défi nécessitera des interventions ciblées et des partenariats innovants entre les secteurs public, privé et philanthropique afin de garantir une répartition équitable des bénéfices de la transformation numérique entre les groupes de revenus et les zones géographiques", constate-t-il.

Le rapport ajoute que la fracture numérique ne se résume pas à des disparités de revenus au sein des nations ; elle est de plus en plus une question d’inégalités régionales. "Le Moyen-Orient et l’Afrique, en particulier, accusent un retard par rapport aux autres régions du monde et l’écart se creuse. Cette tendance est particulièrement marquée dans les pays à faible revenu de ces régions où la disparité d’accès à internet entre les 40 % les plus pauvres et les 60 % les plus riches de la population, un indicateur clé des inégalités numériques, demeure obstinément élevée", conclut le rapport de l'Indice mondial du développement numérique 2025.

F. BAKARY CAMARA