Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a présidé hier le Conseil interministériel sur la gestion et la prévention des inondations en perspective de l’hivernage 2025. À l'issue, cinq décisions ont été retenues par le gouvernement.

Le Conseil interministériel sur la gestion et la prévention des inondations tenu hier marque la première sortie officielle du nouveau secrétaire général du Gouvernement. Aux côtés de Boubacar Camara, ont pris part aux travaux le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ainsi que les ministres chargés des Collectivités territoriales et des Transports terrestres.

La première décision concerne le démarrage sans délai et la finalisation, au plus tard le 15 juillet 2025, des opérations préhivernage par toutes les structures opérationnelles. Cette phase préparatoire comprendra notamment l’entretien et la réhabilitation des ouvrages de franchissement dans les zones et sites vulnérables. La deuxième mesure porte sur la gestion des crues. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye, en collaboration avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et celle du fleuve Gambie (OMVG), devra assurer un suivi permanent et rapproché du comportement des bassins et veiller à une meilleure planification des lâchers d’eau aux barrages de Diama et de Manantali.

S’agissant du troisième point, Cheikh Tidiane Dièye, en concertation avec les ministres de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, des Infrastructures et des Transports, entreprendra les diligences nécessaires pour le prépositionnement de motopompes de grandes capacités sur les points endémiques et sites stratégiques déjà identifiés. Leur redéploiement se fera selon les besoins, avec l’appui du ministre de l’Énergie pour l’installation rapide des descentes électriques.

Par ailleurs, les ministres de l’Hydraulique et de l’Assainissement et des Finances et du Budget prendront les dispositions utiles pour acquérir des équipements de pompage, de grandes et petites capacités, à distribuer aux structures opérationnelles et aux acteurs communautaires. Ces derniers seront formés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

La quatrième décision prévoit que, dès maintenant et tout au long de l’hivernage, les ministres de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, de l’Intérieur, des Forces armées, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de l’Éducation nationale et de l’Agriculture prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités socioéconomiques (cérémonies religieuses, examens, concours, transports, commerce, agriculture, etc.) et garantir le fonctionnement normal des infrastructures et installations stratégiques (axes routiers, écoles, marchés, lieux de culte, services publics, etc.).

Enfin, la cinquième mesure concerne les travaux d’assainissement d’eaux pluviales en cours et susceptibles d’impacter la gestion de l’hivernage 2025. Les ministres concernés — ceux de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, des Forces armées, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, ainsi que celui de la Solidarité nationale — devront mettre en œuvre des plans d’accélération ou, à défaut, prévoir des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement soumettra, sous huitaine, la liste des projets en question et une matrice de suivi.