GILBERT COUMAKH FAYE, DR EN DROIT PRIVÉ “ Il appartient au juge d'en apprécier le contenu” Selon le docteur en droit privé Gilbert Coumakh Faye, la pénalité par assimilation peut être une alternative pour pallier l'impunité du président de la République. Tout en reconnaissant qu'il y a effectivement ce que certains peuvent considérer comme un vide juridique ou un vide législatif pouvant entraîner une impunité, Dr Gilbert Coumakh Faye a tenu à préciser : “Même s’il est vrai que le Code pénal et le Code de procédure pénal n’ont pas donné un contenu précis à cette infraction, cela à mon avis ne voudrait pas dire qu’elle n’est pas punissable. Il existe dans la loi des notions prévues, mais non définies ou dépourvues de contenu légal. On peut citer l’intérêt de l’enfant, l’incompatibilité d’humeur en droit de la famille, l’intérêt social en droit des sociétés commerciales, etc.” Dans ces conditions, estime-t-il, “il appartient au juge d’en apprécier le contenu à leur donner. In casus specie, le juge peut parfaitement dire en quoi consiste la haute trahison en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation.

Pour l’application de la peine, la technique de l’assimilation peut être mise en œuvre”. A la question de savoir si le principe de légalité ne saurait faire obstacle à ces mécanismes, il rétorque : “C’est vrai, mais là aussi, je ne pense pas que cela soit un obstacle à la répression, d’autant plus qu’il existe la pénalité par assimilation.” Le juriste invoque le droit Ohada en guise de justification. “Si vous prenez le cas du droit Ohada, la majeure partie des infractions prévues par les actes uniformes n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales de la part des législateurs nationaux. Cela n'empêche, les jugent sanctionnent à chaque fois que l’infraction est établie”, souligne M. Faye, non sans préciser qu'il est vrai que “ce problème ne se pose pas au Sénégal en vertu de la loi de 2018”. Nous notons que dans le Code pénal, il y a surtout l'infraction de trahison qui ne vise nullement le président de la République. Aux termes de l'article 56, en effet : “Sera coupable de trahison et puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout Sénégalais, tout militaire ou marin au service du Sénégal qui : 1 portera les armes contre le Sénégal ; 2 entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Sénégal ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire sénégalais, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière.” Est aussi concerné tout Sénégalais qui “livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes sénégalaises, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Sénégal ou affectés à sa défense’’. Nulle part, selon cette disposition et celles qui suivent, il n'est question de haute trahison et du président de la République.