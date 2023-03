La région médicale de Saint-Louis a présenté, hier, les statistiques de la Revue annuelle conjointe (RAC) 2022 aux autorités administratives et aux partenaires de la région. Le médecin-chef de la région de Saint-Louis, Docteur Seynabou Ndiaye Gaye, a profité de la présentation pour faire un plaidoyer auprès du gouverneur pour l'érection d'un centre régional de transfusion sanguine et l'installation d'un appareil IRM pour une meilleure prise en charge des patients.

La revue annuelle sanitaire a permis au médecin-chef de la région de Saint-Louis de présenter les différents indicateurs, d'évaluer les points forts et les faiblesses enregistrés en 2022 et de se lancer dans les perspectives pour 2023. Parmi les indicateurs qui nécessitent encore des efforts et un suivi figurent les décès maternels. Pourtant, a signalé le docteur Seynabou Ndiaye Gaye, la région de Saint-Louis est bien lotie en ressources humaines, notamment en gynécologues et en pédiatres. "Certes, le taux de mortalité maternelle a baissé, mais les objectifs ne sont pas encore atteints. Maintenant, il nous faut un suivi des décès maternels. C'est pourquoi j'ai appelé tous les managers pour que, de façon hebdomadaire, nous ayons une réelle surveillance des décès maternels avec un audit. Ce qui nous permettra d'établir des plans de résolution de problèmes pour qu'on n'ait plus de morts évitables dans la région de Saint-Louis. Car l’objectif de la région médicale est d’arriver à zéro cas de décès maternel", a déclaré le Dr Ndiaye.

Elle a aussi rappelait que la disponibilité du sang est essentielle dans la lutte contre la mortalité maternelle. À en croire toujours le médecin-chef de la région médicale dans son diagnostic par rapport à la lutte contre la mortalité maternelle, la région de Saint-Louis s’est rendu compte que son principal problème est la disponibilité du sang. "C'est pourquoi nous avons fait un plaidoyer auprès du gouverneur pour disposer d'une assiette foncière et de partenaires qui vont nous accompagner pour la construction d'un centre régional de transfusion sanguine. Une infrastructure qui va nous permettre de prendre pleinement en charge cette disponibilité du sang qui est essentielle dans la lutte contre la mortalité maternelle. Les équipements du centre sont déjà disponibles au niveau du laboratoire régional", a soutenu le Dr Seynabou Ndiaye Gaye.

La question des pannes récurrentes du scanner de l'hôpital régional de Saint-Louis s'est également invitée à la rencontre. Occasion que le MCR a saisie pour faire un plaidoyer auprès des partenaires locaux de la région pour qu’ils prennent en charge l'achat de la pièce en panne du scanner.

D'ailleurs, a-t-elle ajouté, la réparation est en bonne voie, puisque la commande est faite et la pièce est même embarquée. "Mais comme nous avons une vaste région médicale, les scanners sur place et la fréquence de leur panne ne suffisent plus. Raison pour laquelle nous sollicitons auprès des autorités de tutelle un appareil IRM pour la région de Saint-Louis, surtout à l'EPS. Ainsi, nous pourrons avoir une bonne plateforme de prise en charge des patients", a plaidé le docteur Seynabou Ndiaye Gaye.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS