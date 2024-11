L’attaquant du FC Metz, Cheikh Tidiane Sabaly, et le milieu de terrain de l’US Gorée, Ibrahima Seck, sont les deux nouvelles recrues du sélectionneur intérimaire du Sénégal Pape Thiaw.

Ils ne sont pas si nouveaux que ça ! En septembre 2023, dans le cadre des éliminatoires de la Can-2023, le Sénégal vivait une situation confortable. Alors que les Lions avaient déjà décroché leur ticket pour la Can en Côte d’Ivoire et validé la première place du groupe, la dernière journée des éliminatoires (9 septembre) face au Rwanda, au Huye Stadium (Butare), n’avait plus d’enjeu. La Fédération sénégalaise de football avait programmé un match amical face à l’Algérie le 12 septembre, soit trois jours après, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. À la surprise générale, Aliou Cissé et son staff ont privilégié la rencontre amicale et convoqué les joueurs uniquement pour ce duel contre les Fennecs.

Mais ne pouvant pas boycotter ce match officiel face au Rwanda, la FSF confie la tâche de diriger cette rencontre à Pape Bouna Thiaw, alors sélectionneur de l’équipe nationale locale, et à Malick Daf, le sélectionneur des U20. Les deux techniciens concoctent une liste composée de joueurs “susceptibles” d’intégrer l’équipe A à court et moyen terme. Des vainqueurs du Chan, des champions d’Afrique U17, U20 et des membres de l’équipe U23 sont conviés pour disputer ce dernier match des éliminatoires. Tout est réuni pour que beaucoup vivent leur première sélection, même si c’est avec l’équipe A’. Trente-et-un joueurs ont été convoqués pour cette rencontre par Pape Thiaw et Malick Daf. Parmi eux, Cheikh Tidiane Sabaly et Ibrahima Seck.

Sabaly, le fruit de la persévérance

Plus d’un an après ce match, les trois hommes se retrouvent à nouveau. Cette fois-ci avec l’équipe A, la vraie. Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz) et Ibrahima Seck (US Gorée) vont évoluer aux côtés de Sadio Mané, Idrissa Guèye et Kalidou Koulibaly lors de cette trêve du mois de novembre. Pape Thiaw a décidé de faire appel à l’actuel deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 française, Cheikh Sabaly, et au milieu offensif gauche Ibrahima Seck, auteur de 3 buts en 3 rencontres de Ligue 1 sénégalaise. Les deux joueurs vont sans doute considérer cette convocation comme la première dans la plus haute marche des sélections sénégalaises. Leur inclusion dans cette liste de 28 joueurs pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Can-2025 est bien méritée, tant ils réalisent un début de saison remarquable au sein de leurs clubs respectifs.

Sa venue en sélection était déjà annoncée. Elle est la consécration de plusieurs mois de bonnes performances avec le FC Metz. Ailier percutant lors des deux dernières saisons, Cheikh Sabaly a explosé cette saison comme deuxième attaquant, ajoutant à sa palette une lucidité devant les buts. L’ancien joueur de Pau FC fait preuve d’une belle polyvalence sous les couleurs du club lorrain. Explosif, dribbleur et bon dans les petits espaces grâce à son bas centre de gravité, Sabaly peut énormément apporter au secteur offensif des Lions qui manque d’un profil pouvant se substituer à Sadio Mané. L’attaquant de 25 ans a la particularité de n’avoir jamais connu de sélection chez les jeunes, bien qu’il ait été formé à Génération Foot. Jamais considéré comme un crack générationnel à l’image de Sadio, Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, le natif de Kolda a dû batailler pour arriver en équipe A. Formé à l’académie de Déni Birame Ndao, Cheikh rejoint Metz en 2018. Mais il ne s’installe pas immédiatement. Après plusieurs prêts à Pau FC en National 1 et en Ligue 2 (2019-2020 et 2020-2021) et puis à l’US Quevilly-Rouen en Ligue 2 (2022), Sabaly vit sa première saison complète sous les couleurs messines, lors de l’exercice 2023-2024. Régulièrement titulaire, le joueur montre de très bonnes choses sur son côté gauche, mais n’empêche pas la relégation du club en Ligue 2. Dans l’optique de remonter dans l’élite, le FC Metz peut compter sur l’explosivité de Cheikh Sabaly. Il rejoint la longue liste des Sénégalais passés par Génération Foot et le FC Metz devenus internationaux.

‘’Petit Seck’’ parmi les grands

Le nom d’Ibrahima Seck n’était pas le plus attendu pour ce regroupement. Pape Thiaw a dribblé son monde en convoquant un autre pensionnaire du championnat local. L’attaquant de l’US Gorée est le troisième joueur évoluant en Ligue 1 sénégalaise à figurer sur la liste de Pape Thiaw, en plus des Jaraaf Men Cheikh Lo Ndoye (gardien de but) et Abdou Aziz Ndiaye (défenseur). Contrairement à Cheikh Sabaly, le milieu offensif a connu les sélections jeunes du Sénégal avec les U17 et les U20. Il est membre de l’équipe championne d’Afrique U20 avec Lamine Camara en 2023. Même s’il n’a pas disputé la moindre minute durant ce tournoi, Ibrahima a eu sa chance lors du Mondial. Entré en jeu durant le premier match face au Japon, il a été titularisé lors des deux dernières rencontres contre Israël et face à la Colombie.

Précoce, ‘’Petit Seck’’, de son surnom, évolue dans le championnat local depuis plus de quatre saisons. À 22 ans, il est déjà courtisé par de nombreux clubs à l’étranger. Cette convocation en équipe nationale A est certes une consécration, mais elle peut valoir plus, un coup de boost pour une longue carrière.

