Le Women’s Investment Club Sénégal a organisé, hier, la deuxième édition du Forum de l’investissement au féminin. À cette occasion, la présidente de cette association, Astou Dia, a indiqué que la femme a du mal à aller chercher et recevoir les financements qui lui permettront de faire grandir son entreprise.

En partenariat avec la communauté LionsTech Invest, le Women’s Investment Club Sénégal (WIC) a tenu, hier à Dakar, la deuxième édition du Forum de l’investissement au féminin sur le thème "Femmes, innovation et technologie". Lors du lancement de cet événement, qui se tient sur deux jours, la présidente de cette organisation a souligné que les femmes entrepreneures ont du mal à aller chercher et recevoir les financements qui leur permettront de faire grandir leur entreprise.

Ainsi est créée cette rencontre qui permet de rassembler les acteurs de l’écosystème autour de l’entrepreneuriat, de l’investissement et de l’accompagnement, notamment des femmes entrepreneures. De même, dit-elle, il permet aussi de sensibiliser sur l’importance de l'entrepreneuriat féminin, mais surtout de partager les innovations en matière de financement et d’accompagnement des entrepreneures.

Selon Mme Dia, le WIC participe à outiller les entrepreneures pour qu’elles puissent bâtir des entreprises fortes, durables et qui peuvent recevoir un investissement de taille et celles qui vont demain être des championnes nationales, régionales ou internationales. "Ce qu’on veut, c’est que, lorsqu’on apporte notre argent, on voit une entreprise passer d’un chiffre d’affaires de dix à mille. On n’est pas là pour faire du dix à douze’’, précise-t-elle. Le programme Women’s Investment Club Sénégal investit dans les femmes et dans divers secteurs d’activité.

Mais, a précisé la présidente du WIC, "cela n’exclut pas les hommes. On a des investissements dans lesquels la femme est majoritaire et elle est accompagnée par des hommes dans son équipe. On n’exclut pas les hommes, mais on veut une majorité de femmes dans les postes de direction et autres". Le WIC a accompagné plus de 400 entrepreneures à travers différents programmes et aujourd’hui, a fait savoir Astou Dia, le WIC capital est à sa neuvième cohorte en termes d’accompagnement des femmes. Il a investi dans dix entreprises, dont neuf au Sénégal et une en Côte d’Ivoire. À ce jour, souligne la présidente du WIC, le club compte 99 femmes ayant mobilisé une épargne de plus de 1,5 milliard F CFA.

Pour rappel, la première édition du Women’s Investment Club Sénégal s’était tenue en novembre 2022 et avait réuni plus de 600 participants et une quarantaine d’intervenants du monde entier.

FATIMA ZAHRA DIALLO