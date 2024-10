Artiste, chanteuse, rappeuse, mais surtout féministe engagée, Selbé Diouf alias Sister LB est une artiste pluridisciplinaire. Une artiste qui fait des navettes entre le rap, le hip-hop et le slam. Elle décide d’utiliser sa voix pour amplifier les histoires, les luttes et l'autonomisation des femmes de son pays. Les facettes de Sister LB vous sont présentées par ‘’EnQuête’’.

L’artiste pluridisciplinaire Sister LB, est une MC sénégalaise qui utilise sa voix pour amplifier les histoires, les luttes et l'autonomisation des femmes et son quartier à Dakar. De son vrai nom Selbé Diouf, elle est un talent pur sorti tout droit de Thiaroye-sur-Mer. Ayant grandi dans une famille de musiciens et influencée par sa mère chorégraphe, Selbé est tombée amoureuse des mélodies traditionnelles du ‘’pays de la Teranga’’.

‘’Mon amour pour la musique, je pense que je l'ai eu quand j'accompagnais ma mère qui était metteuse en scène et avait un ballet de danse. Et donc, qui dit ballet de danse dit le tout en même temps, danseurs, chanteurs. J'étais très jeune à l’époque, mais j'étais tout le temps avec les chanteurs. Je chantais les sons bambaras sans pour autant savoir ce que ça voulait dire, mais ça me plaisait’’, relate-t-elle.

Pour elle, c’est la musique qui l’a choisie : ‘’Je ne savais pas que la musique allait me conduire jusque-là. Je parlais de ce que je vivais à l'intérieur de moi-même. Ce n’était pas quelque chose de choisi et j'avais d'autres appréhensions. J'avais des orientations différentes de la musique. Mais c’est venu à moi, j'ai commencé à parler pour moi, à parler de mes ressentis et de mes envies.’’

En outre, la musique lui permettait d’extérioriser tout ce qu’elle avait enfoui en elle.

Sister LB entame sa carrière solo en 2019, quand elle commence à parler et que les gens écoutent ses messages, ça commence à lui donner une posture de quelqu'un qui parle pour les autres. Qui les défend.

‘’Officiellement, ma carrière a débuté en 2019, quand j'ai commencé à faire des singles qui m'ont amenée à sortir un EP intitulé ‘On My Way’ en fin 2023’’. Elle collabore avec l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies à une campagne de sensibilisation des jeunes, où elle a dirigé des ateliers du secondaire à Dakar, à Mbour, à Diamniadio et à Rufisque. Selbé a été classée parmi les huit artistes de rap les plus influentes au Sénégal par Music in Africa et a été présentée dans le ‘’Guardian’’, la BBC et d'autres médias internationaux.

Si le hip-hop est au cœur de ses expressions, elle refuse toutefois d'être enfermée dans un genre unique, car elle vise une évolution constante dans sa musique. ¨Je fais du hip-hop, mais pas que, je fais de la musique en général. Je fais du hip-hop, je fais un peu d’afro, je fais du slam et du rap. Parce que oui, je ne veux pas stagner, il y aura forcément une progression et tout ce qui va avec”. Le plus important pour elle, c’est de toucher le monde et de faire passer les messages qu’elles portent. ‘’Je pense que je serai apte à parler, à tout faire pour que ces messages-là puissent être entendus par le plus grand nombre’’, poursuit-elle.

Ses engagements et valeurs

En ce qui concerne ses engagements, elle se bat pour les droits des femmes et des filles, des causes centrales dans ses textes et ses messages. Elle aborde des thématiques sociales fortes, comme les violences faites aux femmes, les inégalités dans l’éducation, et la justice sociale. Elle s’intéresse à tout ce qui touche à l'enfance, l'égalité, et la démocratie. ‘Pour moi, on ne peut pas parler d'amour maintenant, car tous ces combats comportent de la douleur. On ne peut pas parler d'amour là où on viole les femmes, là où les femmes ont du mal à accoucher parce qu'elles n'ont pas de maternité. On ne peut pas parler d'amour là où on voit que les enfants ne sont pas acceptés, les filles à l'école n'ont pas accès à des serviettes hygiéniques. Ou que les toilettes ne sont pas bien pour les filles qui sont en période. Là où il y a le harcèlement à l'école donc pour moi, l'amour n'a pas sa place’’. Cependant, elle aborde la réussite, l'espoir de s'en sortir. Elle parle de l'émigration irrégulière, elle parle de justice sociale aussi, car toutes ces problématiques la touchent.

Outre son côté féministe, elle est aussi humoriste à ses heures perdues. Pour elle, la résilience, l’ouverture et la générosité la définissent. ‘’Je suis sociable, je gère l'ambiance partout où je suis. J'essaie en tout cas de faire en sorte que les gens qui sont autour de moi se sentent bien et en sécurité’’. Elle se dit mère de famille, car bien qu’elle ne soit pas mariée et qu'elle n’ait pas encore d’enfant, elle porte sa famille derrière elle et ne tourne pas le dos aux personnes qui comptent pour elle.

En effet, la résilience est une de ses valeurs principales, ayant surmonté des défis liés à son parcours musical, sans accompagnement initial ni producteur elle s’autoproclame résiliente. ‘’Je suis venue devant la scène et vu ce par quoi je suis passée, ce n’était pas évident. Et pourtant, je l’ai fait avec tous les problèmes’’. Elle explique : ‘’Les gens qui pensaient que je ne pouvais pas le faire, les obstacles qui se présentent parce que tu es femme et jeune et tout ça, c'est des choses qui m'ont permis aujourd'hui d'être là.’’

Ses réalisations et ses perspectives

Depuis 2021, Sister LB se concentre pleinement à sa musique. Tout en développant son label Light of Brain Entertainment destiné aux femmes et aux filles, pour les aider à s'épanouir dans l'industrie musicale. En parallèle, le EP ‘’On My Way’’, qu’elle a également sorti, lui a permis de comprendre les rouages de la production parce que c'était un projet initié par elle-même. Elle nous a confié qu'il n’y avait pas de producteur derrière et qu’elle a réussi quand même à tenir bon. Aussi, a-t-elle ajouté : ‘’Je dirai que le statut que j'ai aujourd'hui en tant qu’artiste est aussi un accomplissement. Car beaucoup ont pensé que faire de la musique va m’amener à fumer, à boire. Mais heureusement pour moi, je suis devenue quelqu’un d’utile à ma communauté.’’

Avec beaucoup d’émotion dans la voix, elle nous relate sa nomination aux One Beat 2024. Pour la petite histoire, elle n’avait pas participé à la 13e édition du One Beat à cause du visa qui lui avait été refusé. Elle avait dû faire une pétition pour en parler et ça lui a permis cette fois de participer à la 14e édition. ‘’Je suis très heureuse de pouvoir faire partie des artistes sénégalais qui seront aux One Beat parce que ça permet une grande ouverture internationale, ça permet de rencontrer d'autres artistes, de faire d'autres activités qui ne sont pas forcément celles qu'on a l'habitude de voir’’.

Pour elle, ce serait est une fierté du moment où depuis les années 2000, elle avait cette logique de promouvoir et de représenter le Sénégal un peu partout. Tout ceci fait remonter en elle un sentiment de fierté, car elle contribue à ce que son pays soit reconnu, et ce sentiment de fierté se confirme quand elle voit les yeux de sa mère.

Sister LB n’est pas seulement musicienne, c’est aussi une professionnelle qui a exercé de 2015 à 2021 en tant que technicienne en son et lumière. Elle démissionne en 2021 pour se concentrer uniquement à la musique, car depuis 2021, elle ne vit que de son art.

Ainsi, sa carrière est également marquée par son désir de créer un impact au-delà de la musique, notamment en collaborant avec des ONG en sensibilisant à des causes humanitaires. ‘’Hormis la musique, je fais des ateliers d'écriture pour les enfants. Je suis en train de créer un label de production qui va être que pour les femmes et les filles qui voudront avoir une carrière musicale, mais aussi destiné à la production des artistes’’. Elle aspire également à plus de reconnaissance pour les artistes sénégalais, tant au niveau national qu'international, en rappelant l’importance du respect et du soutien à la culture aux artistes engagés. ‘’On demande au ministère de la Culture d'accompagner les artistes qui partent pour représenter le Sénégal. Ils doivent leur donner le soutien qu'il faut. Le ministère des Sports, par exemple, quand Sadio Mané joue on parle de lui, parce qu’il représente le Sénégal et c’est la même chose qu’on veut pour la culture’’.

Sister LB tient aux soutiens des jeunes pour leurs propres parcours. Son message : ‘’Ne pas se décourager. Ces femmes et ces jeunes doivent croire en eux-mêmes parce que, oui, la confiance en soi est importante. Si tu ne peux pas permettre aux opportunités d'arriver à tes fins, personne ne le fera à ta place.’’ Elle rappelle qu’elle est ouverte, si toutefois ces femmes et ces jeunes ont besoin de conseils ou d'orientations. Mais aussi qu’elle prépare la sortie d’un nouvel album qui s'appelle ‘’Méditation’’.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE