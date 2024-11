Samm Sa Kaddu

La coalition Sàmm Sa Kàddu était hier dans Baol, où elle a organisé une ‘’grande caravane’’, selon une note publiée sur la page Facebook de Barthélemy Dias. ‘’À travers cette grande caravane, nous avons échangé avec les citoyens, écouté leurs attentes et partagé notre vision d'un Sénégal plus juste, plus inclusif et résolument tourné vers l’avenir’’, a déclaré la tête de liste qui remercie les habitants du Baol d’être sortis massivement les accueillir.

‘’Je remercie chaleureusement les habitants du Baol pour leur accueil chaleureux et leur soutien indéfectible. Ce sont ces moments d’unité et de détermination qui nous rappellent chaque jour la force et la richesse de notre pays. Ensemble, main dans la main, nous continuerons de porter haut les aspirations de chaque Sénégalais’’.