Le ministre de l’agriculture Mabouba Diagne était en visite, ce vendredi, à Matam pour s’enquérir de l'état des périmètres agricoles. Une tournée durant laquelle il a plébiscité le casier de Kobilo de 740 hectares où il a promis de lancer le concept « Allô tracteur ».

« Vous voulez des moissonneuses ? Je vous en donne deux, vous voulez des tracteurs, je vous aussi en donne deux », ce sont ces mots remplis de belles promesses que le ministre de l’agriculture a lancé aux producteurs du casier de Kobilo, aux anges. Une façon pour Mabouba Diagne de récompenser la bonne gestion du casier qui, selon le responsable de la banque Agricole de la zone Nord, est l'un des rares casiers à payer correctement ses crédits sans retard. Un témoignage qui a visiblement plu au ministre qui a aussi promis de faire honneur à la localité en y lançant prochainement le concept « Allô tracteur »

Le casier de Kobilo, qui est une référence dans la région de Matam, a été créé en 2001. Avec une superficie de 740 hectares, il est la source de revenus de 1 067 ménages dans les communes de Bokidiawe et de Kobilo. « Nous allons vous accompagner pour avoir la première station de « allô tracteur » du Sénégal, lance-t-il sous les applaudissements des producteurs. À côté de cet accompagnement, je souhaiterais aussi vous lancer un deuxième défi. En contre saison, il y a 400 hectares disponibles que vous n’avez pas l’habitude d'exploiter. Alors sous le leadership du gouverneur, du directeur de l’élevage, je souhaiterais rassembler les éleveurs et les agriculteurs pour signer un contrat de partenariat pour explorer les possibilités de cultiver l'ensilage de sorgho et l'ensilage de maïs en contre saison. Sur 400 Ha, si on peut avoir 25 tonnes à l’hectare, ça fera 10 mille tonnes. Même si les éleveurs de Matam prenaient les 5 mille tonnes et que l’ensemble des éleveurs du Sénégal se partagent les 5 mille tonnes restantes, ça devient un cas d’école », explique-t-il, la calculatrice à la main.

Accompagné du gouverneur de Matam et des chefs de service régionaux, le ministre qui a sillonné les périmètres agricoles nourrit une ambition majuscule pour la région de Matam. Il s'engage à ouvrir une usine d’aliments de bétail à Kobilo, si les tests s’avèrent concluants. « Je ne vais pas m'arrêter là, après la première saison, si les tests sont concluants, nous devons avoir notre usine d'aliments de bétail ici parce qu’au lieu de vendre seulement de l’ensilage, vous pouvez cultiver du maïs à côté et faire de l’aliment de bétail enrichi avec toute la formulation qu’il faudrait et tous les problèmes de divagation seront réglés ».

Djibril Bâ