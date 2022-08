THIÈS Les premières tendances favorables à Yewwi Askan Wi

RÉACTIONS… Thierno Alassane Sall, tête de liste nationale coalition Aar Sénégal ‘’J’interpelle les observateurs étrangers qui sont peu au fait de nos mœurs politiques et qui pourraient conclure de ce processus qui semble normal qu’on a une démocratie parfaite. Nous sommes loin d’une démocratie parfaite. Des guichets d’achat de conscience ont été ouverts. Des titres fonciers ont été distribués. Et c’est sûr que certains ont voté par devoir de conscience.’’ Juge Ibrahima Dème, tête de liste départementale Aar Sénégal/Thiès ‘’Il y a un divorce entre les populations et la classe politique’’ ‘’La rupture vertueuse passe par les urnes. Nous avons fait le constat d’un divorce qu’il y a entre les populations et la classe politique. C’est un constat amer. Nous avons aussi fait le constat d’un besoin profond de changement. Nous espérons que ce besoin sera exprimé.’’ Birame Soulèye Diop, tête de liste départementale de la coalition Yaw ‘’L’achat de conscience ne marchera pas. Nous avons œuvré pour des élections apaisées. Les populations ont voté sereinement.’’ LÉGISLATIVES 2022 Tivaouane aux couleurs de Yaw À Tivaouane, c’est la désillusion pour le maire Demba Diop qui avait remporté haut la main les élections locales. Les résultats provisoires donnent la coalition Yewwi Askan Wi victorieuse dans le département. Le maire de Tivaouane a été battu dans son bureau de vote. Sa coalition BBY arrive après Yaw, avec 61 voix contre 105 pour Yaw, 6 pour Les Serviteurs, 4 pour Wallu, 2 pour la coalition Aar Sénégal et 1 voix pour Nantangué. À Méouane, par contre, c’est la coalition au pouvoir qui arrive en tête avec 4 774 voix contre 4 151 voix pour Yaw. Même tendance à Mont-Rolland où la coalition BBY est devant avec 1 808 voix contre 1 535 voix pour Yaw, 182 pour Wallu, 49 pour Les Serviteurs, 40 pour Nantangué, 29 pour Bokk Guis Guis, 27 pour Aar Sénégal et 13 pour la coalition Bunt-Bi.