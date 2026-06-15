Viol sur mineure

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Kaolack a procédé, le 09 juin 2026, à l’interpellation et au placement en garde à vue d'un individu, domicilié au quartier Gawane, pour des faits de viol commis sur une mineure âgée de quatre (04) ans. Selon la police, le même jour aux environs de 15 heures, un citoyen s'est présenté au service accompagné de son épouse pour formaliser une plainte régulière du chef de viol commis sur leur fille mineure, susnommée.

À l'appui de sa plainte, le déclarant a exposé que les faits se sont déroulés le 08 juin 2026 vers 23 heures. Alertés par les plaintes de l'enfant, les parents ont recueilli ses confidences incriminant directement le suspect, un voisin de quartier. Ce dernier aurait attiré la victime sur la terrasse de son domicile, avant de lui imposer le visionnage d'une vidéo à caractère pornographique sur son téléphone portable. Le mis en cause aurait ensuite contraint l'enfant à une fellation, avant de lui retirer son sous-vêtement pour la violer.

Immédiatement, une réquisition médicale a été délivrée afin de référer la victime au Centre Hospitalier Régional El Hadji Ibrahima Niass. Les conclusions du rapport d'expertise médicale ont mis en évidence la « présence d’éraillures anales avec un hymen intact ». Forts de ces éléments, les agents de la Sûreté Urbaine ont interpellé le suspect à son domicile. Conduit au poste et entendu sommairement après la notification régulière de ses droits constitutionnels, le suspect a, dans un premier temps, nié énergiquement les faits. Confronté aux constatations scientifiques du rapport médical et aux détails constants de la déposition de la victime, il est revenu, dit-on, sur ses dénégations. Il a finalement confessé avoir introduit ses doigts dans l'anus de la mineure. À l’issue de la procédure, il a été conduit devant le parquet.