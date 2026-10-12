Boulaye Dia a largement contribué à la victoire du Stade Rennais face à Auxerre (4-1), de Lamine Sy. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant sénégalais a ouvert son compteur buts après sept mois de disette, en réalisant un doublé en moins de deux minutes dans les arrêts de jeu.

222 jours, c’est le temps qu’il a fallu à Boulaye Dia pour retrouver le chemin des filets. Sept longs mois de frustration, de doutes et de disette. Son dernier but en match officiel remonte au 4 mars 2026, en Coupe d'Italie avec la Lazio Rome face à l’Atalanta (2-2). Ce dimanche, l’attaquant des Lions a brisé la malédiction en inscrivant un doublé face à Auxerre (4-1), pour ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs.

Entré en cours de jeu (77e, Lepaul), Boulaye Dia n’a eu besoin que de 15 minutes pour faire trembler les filets. Servi par Ludovic Blas dans la surface, Boulaye trouve de l’espace et envoie le ballon dans le coin gauche du but (3-1, 90e +2). Cette réalisation lui a redonné le sens du but. Le Sénégalais va récidiver en moins de deux minutes. Sur un service de Bryan Reynolds, Dia bat le portier mauritanien Mamadou Diop d'une superbe frappe dans la gauche du but (4-1, 90e +4). Son dernier but en Ligue 1, avant de partir à Villarreal, remonte au 4 avril 2021. Il l’avait inscrit avec le Stade de Reims lors d’un match nul (2-2) à domicile contre le Stade Rennais.

Ce doublé n’est pas anodin. Il permet au Stade Rennais de sceller sa victoire, après l’humiliation subie devant Lyon (4-0), et de remonter à la troisième place du classement (13 points). C’est aussi le signe d’un nouveau départ en Bretagne pour Boulaye Dia, dont le dernier doublé remonte à presque deux ans, le 25 septembre 2024, lors de la victoire de la Lazio contre le Dynamo Kiev (0-3) lors de la première journée de la Ligue Europa. Grâce à ce doublé au-delà du temps réglementaire, Boulaye marque aussi l’histoire et envoie un message fort. Ce n’est que la deuxième fois en Ligue 1 au cours des dix dernières années, selon Opta. Le seul précédent concerne Ousmane Dembélé, avec le PSG face à Rennes en mars 2025.

« Je suis content pour la victoire. Ça a été dur, on s’est un peu fait remonter les bretelles à la mi-temps. Ça fait du bien parfois. On a su montrer un autre visage en seconde mi-temps. Quand on fait ce que l’on sait faire, on peut être très bons, surtout à domicile, ça a payé aujourd’hui. On a un groupe de qualité. On doit tous être prêts quand le coach fait appel à nous. Ce soir, c’était moi, la prochaine fois ce sera un autre au profit du collectif. On va rester calmes et concentrés », a déclaré le champion d’Afrique avec le Sénégal.

Nicolas Jackson enchaîne, Bamba Dieng guide l’Étoile Rouge

Arrivé cet été en provenance de Chelsea, Nicolas Jackson s’impose petit à petit dans l’attaque d’Aston Villa. Bénéficiant de la confiance de son coach, Unai Emery, l’attaquant sénégalais enchaîne les buts. Titulaire à la pointe face à Brentford (2-2), avec El Hadji Malick Diouf, Jackson a été décisif en égalisant à la 12e minute (1-1). Buteur avant la trêve lors de la victoire contre Tottenham (2-3), il enchaîne avec son deuxième but de la saison et devient le meilleur buteur des Villans en Premier League, dominée par Manchester City (1er, 18 points) d’Iliman Ndiaye. Les Citizens, avec Iliman titulaire sur le côté droit de l’attaque, se sont imposés face à Liverpool (0-3), ce dimanche à Anfield.

Le même jour, Crystal Palace, avec Ismaïla Sarr, a renoué avec la victoire après deux journées difficiles (1 défaite, 1 nul). Les Eagles ont reçu et battu Nottingham Forest (3-1). N’ayant pas obtenu la moindre minute lors de la trêve internationale avec le Sénégal, Sarr a rejoué en entrant en jeu en seconde période, à la place de Yeremi Pino (83e).

Deux, c’est aussi le nombre de buts inscrits par Bamba Dieng sous les couleurs de sa nouvelle équipe en Serbie. Ayant marqué son premier but en septembre dernier contre le Partizan Belgrade (2-1, le 6 septembre), l’ancien joueur de l’OM a retrouvé le chemin des filets lors de la large victoire de l’Étoile Rouge de Belgrade sur le terrain du Radnicki 1923 (0-3), samedi dernier.

LOUIS GEORGES DIATTA