Défait à Lille (2-1) hier soir en Ligue des Champions, le Bayern Munich a surtout retenu les critiques acerbes de Joshua Kimmich à l’encontre de sa direction dans sa gestion du dossier Musiala. Le club ne s’attendait pas à une telle sortie médiatique.

« Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais arriver. » La sortie de Joshua Kimmich hier soir après la défaite du Bayern Munich à Lille (2-1) a fait grand bruit en Allemagne. Depuis quelques jours, toute l’actualité sportive ou presque tourne autour du cas Jamal Musiala. Depuis les déclarations inattendues de Karl-Heinz Rummenigge vendredi dernier, lequel demandait de revoir le contrat du joueur depuis le diagnostic de sa maladie neurologique, le club bavarois est en proie à une grave crise interne.

Kimmich avait prévu de prendre la parole. Il a préféré le faire après le match suivant pour ne pas précipiter les choses, peser ses mots également. Vendredi suite au match contre Cologne, la presse lui avait demandé si les propos de Rummenigge lui étaient revenus. « Non. Et c’est probablement mieux ainsi… » 5 jours ont passé après cette réponse. En tant que vice-capitaine et en l’absence de Manuel Neuer (déchirure partielle d’un tendon du pied droit), c’était à lui que revenait cette responsabilité de défendre coûte que coûte son coéquipier et cimenter un vestiaire acquis à la cause de Musiala.

Une première depuis 2009

Selon Bild, certains dirigeants, qui s’étaient par ailleurs entretenus avec le capitaine de la Mannschaft à ce sujet ces dernières heures, ont été surpris par sa sortie médiatique. Ils ne s’attendaient pas à être visés publiquement par un cadre du vestiaire. Il faut dire qu’au Bayern, on n’a pas vraiment l’habitude de s’en prendre à la direction. Il faut remonter à 2009 et à Philipp Lahm pour trouver trace d’un joueur sous contrat émettre de telles critiques à travers les médias. À l’époque, le latéral s’en était pris aux têtes pensantes du club dans une interview au Süddeutsche Zeitung. Il avait écopé d’une amende record de 50 000 euros.

Kimmich devrait y échapper car il a lui-même nuancé ses propos en affirmant comprendre les inquiétudes des dirigeants. Le vestiaire est sur la même longueur d’onde. Ce qui a choqué et qui divise le club, une nouvelle fois, c’est le fait de laver son linge sale en public. La maladie de Musiala est maintenant connue depuis plusieurs mois et aurait dû être réglée il y a bien longtemps déjà, pas en plein milieu de la saison, quand il faut se concentrer sur la compétition. Le "like" de Michael Olise sous une publication reprenant un communiqué de la FIFPro sur cette affaire n’y est pas étranger.

Musiala, les blessés et une affaire extra-sportive pour Neuer

Face au tollé suscité, une réunion « constructive », selon les termes du club, a finalement eu lieu mardi. « À mon avis, cette rencontre aurait peut-être dû avoir lieu avant de telles déclarations (de Rummenigge, ndlr) », taclait Kimmich hier. Cette situation n’est pas sans risque. Dans son éditorial du jour sur Sky Sport, l’ancien joueur du Bayern Dietmar Hamann s’inquiète justement des conséquences que peuvent avoir cette affaire sur l’ambiance dans le club et les différentes relations de confiance entre le vestiaire, le staff technique, la direction sportive et les membres du directoire.

« La situation au FC Bayern présente un potentiel de conflit énorme, craint l’ex-milieu de terrain défensif. Les dirigeants doivent veiller à ce que le club ne se divise pas, car les déclarations du conseil de surveillance sont en net désaccord avec celles de la direction sportive. » Dans ces conditions, la défaite du Bayern face au LOSC ne surprend pas vraiment en Allemagne. Les blessures sont nombreuses (Gnabry, Olise, Saibari, Davies) et longues pour certains (Kane, Neuer). L’emblématique gardien est par ailleurs enlisé dans une histoire d’adultère rendue publique. Rien ne va au Bayern en ce moment.

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