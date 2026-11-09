La course en ligne féminine a ouvert dimanche les épreuves de cyclisme sur la Corniche Ouest. Angelina Novolodskaya s'est imposée au sprint au terme de 59,5 km disputés sous un soleil écrasant.

Le décor valait à lui seul le déplacement. L'océan Atlantique d'un côté, la ville de l'autre, une boucle de 8,5 km tracée entre la place du Souvenir africain et les abords du monument de la Renaissance africaine. Dès 9 heures, la Corniche Ouest, fermée à la circulation, a accueilli le premier titre de la journée : la course en ligne féminine, sept tours et 59,5 km. Sur ce tracé relativement plat, le peloton est longtemps resté groupé. La course s'est décantée dans les deux dernières boucles, quand les coureuses européennes et australiennes ont durci l'allure.

Le dénouement s'est joué au sprint. Angelina Novolodskaya l'a emporté en 1 h 31'19'', devant l'Australienne Elsie Apps et la Tchèque Linda Sítková, classées dans le même temps. La chaleur a fait des dégâts. Sur les 42 engagées, une n'a pas pris le départ et six ont abandonné : 35 seulement ont rallié l'arrivée. Les dernières ont terminé à plus de dix minutes de la lauréate.

Le Sénégal a aligné deux coureuses, Adja Fatta Faye et Rokhaya Ngingue. Chez les garçons, la course en ligne (76,5 km, neuf tours) a été lancée à 11 heures avec Abdou Ngom, de Mbour, et Ibrahima Gaye, de Dakar. Pour le cyclisme sénégalais, longtemps à l'ombre des grandes nations, l'enjeu de ces Jeux était d'abord de se frotter au niveau international. La fédération avait lancé dès décembre un camp de sélection et de préparation au CNEPS de Thiès, avec l'ambition affichée de mettre ses coureurs en position de performance. Les deux contre-la-montre individuels, sur un seul tour de circuit (8,5 km), clôtureront le programme mardi matin, à partir de 9 heures. Un exercice plus court, où chaque seconde comptera.