De mauvais accords de pêche, une mer ‘’vendue’’, des Lébous dessaisis de leur bien sont, entre autres, les causes qui poussent les milliers de jeunes à tenter l’émigration irrégulière. C’est ce que pense le président du Grand parti, Malick Gakou.

‘’C’est avec le cœur déchiré que je parle de l’émigration irrégulière à Thiaroye-sur-Mer. Parler de ce phénomène, c’est aussi parler des maux de la pêche. Dans cette partie de la banlieue dakaroise, comme à Kayar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, des milliers de jeunes ont péri dans la mer. Beaucoup ont perdu la vie dans le monde lébou, à cause de l’émigration irrégulière. C’est parce que l’Etat du Sénégal, à travers de mauvais accords de pêche, a détruit la pêche sénégalaise’’, croit savoir le leader du Grand parti.

El Hadj Malick Gakou prenait part à une cérémonie organisée par des populations de Thiaroye-sur-Mer pour magnifier ses actions dans leur localité. Monsieur Gakou est natif de Thiaroye. ‘’Les Lébous doivent reprendre la possession de leur bien qu’est la mer. C’est la raison pour laquelle je donnerai à cette famille sa pêche, son rayonnement, toutes les perspectives à même de développer la pêche, puisque toute la famille léboue, c’est la pêche. Tant qu’elle ne suivra pas la courbe de la croissance inclusive, cette famille va souffrir. C’est la raison pour laquelle nous, les enfants de cette famille, nous allons ménager aucun effort pour faire cesser ce phénomène de l’émigration irrégulière. Cela n’arrivera que si on développe la pêche’’, dit-il.

Ce qui est impossible actuellement puisque l’Etat du Sénégal a ‘’vendu’’ la pêche, a ‘’détruit’’ ce secteur à travers de ‘’mauvais’’ accords de pêche. ‘’Il a mis ce secteur à terre. Il a trahi les pêcheurs. Nous allons tout faire pour qu’au lendemain de notre brillante victoire en 2024, redonner la pêche à la famille léboue. Et faire de cette famille le moteur de la croissance de la pêche qui doit augmenter de manière significative sa part de contribution dans la croissance économique et produit intérieur brut du pays. Nous allons tout faire pour que cette mer qui nourrit et grandit notre pays revienne au Sénégal. Il faut redonner à ce secteur ses lettres de noblesses, le redéfinir en le renforçant à travers sa modernisation, en y associant la famille léboue qui a toutes les compétences pour le faire. Mais ce sera difficile, si l’Etat ne suit pas’’, poursuit-il.

Avant de promettre de tout faire pour changer la donne à travers une dénonciation de ces accords, pour redonner à cette pêche son rayonnement et sa croissance, au grand bonheur du peuple sénégalais.

Concernant les projets de loi qui ont été votés vendredi dernier, Malik Gakou est d’avis que l’État du Sénégal a fait du ‘’matay’’, en refusant de dialoguer avec la classe politique sur des questions aussi stratégiques. ‘’Il ne veut pas dialoguer avec le peuple. Je crois qu’il gagnerait à l’écouter. C’est la raison pour laquelle nous avons dénoncé cette loi liberticide sur le terrorisme. Elle est totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs du pays. Nous avons appelé les forces vives de la nation à se battre contre cette loi. Et nous allons continuer avec le Conseil constitutionnel et, au-delà, avec l’ensemble des forces patriotiques de notre pays pour mettre à nue toute cette volonté de remise en cause des principes démocratiques de notre pays, ainsi voulu par Macky Sall. Nous allons nous battre avec le peuple’’, a-t-il promis.

Concernant les prochaines élections locales de janvier 2022, le président du Grand parti a confié qu’il est en train de travailler pour la construction d’une grande coalition de l’opposition. A l’heure actuelle, les questions de candidature sont en train de se discuter au sein de cette grande coalition. Il est encore prématuré, selon lui, de dire s’il sera candidat.

CHEIKH THIAM