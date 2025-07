Dans le Fouladou, les éléments du commissaire central de Kolda, Lat Dior Sall, ont procédé, ce mercredi 2 juillet, à l’arrestation de trois individus avec 20 millions F CFA de faux billets au quartier Médina Chérif de la commune de Kolda. Ils ont été déférés ce jeudi 3 juillet au parquet, avant d’être envoyés en prison pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires ayant cours légal.

Cette arrestation résulte de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau actif de trafic de faux billets dans le quartier Médina Chérif. Sur la base de cette information, une opération a été menée au domicile d’I. D. et a permis la saisie d’une importante quantité de faux billets d’une valeur estimée à 20 millions F CFA, d’un colorant jaunâtre qui est utilisé dans le processus de falsification et de téléphones portables.

Interpellés, les trois individus, parmi lesquels figurent un artiste et un marabout, ont reconnu les faits, avant de préciser qu’ils sont ravitaillés par un individu de nationalité gambienne. Ils ont été déférés ce jeudi 3 juillet au parquet.

Après leur face-à-face avec le procureur, l’un d’eux a été relaxé au bénéfice du doute et les deux autres ont été envoyés en prison pour association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires ayant cours légal. Ils seront jugés le 16 juillet prochain.

Cette arrestation vise à débarrasser les quartiers de la commune de Kolda des foyers criminogènes et à instaurer un climat de paix et de sécurité. La police dit rester engagée dans une lutte sans merci contre toute forme de délinquance et appelle les populations à la vigilance citoyenne et à une coopérative active.

NFALY MANSALY