Dans le cadre de sa mission de protection des ressources naturelles, la gendarmerie nationale poursuit ses initiatives de lutte contre l’exploitation illicite et les activités illégales dans les zones minières.

Le mercredi 2 juillet 2025, la brigade territoriale de Saraya, appuyée par l’escadron de surveillance et d’intervention de Salémata, a mené selon un communiqué, une opération de surveillance et d’assainissement dans les villages de Baninkhoto et de Mouran, situés dans la commune de Missirah Sirimana.

Cette intervention a permis d’obtenir des résultats significatifs démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin et de trois bars illégaux et la saisie de 17 groupes électrogènes, six motopompes, une batterie grand modèle, cinq baffles et une importante quantité de boissons alcoolisées. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de sécurisation des zones minières et de préservation des ressources nationales.