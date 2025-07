D’un coût de 50 millions F CFA, le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal, à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) a été achevé. Il a permis d’obtenir des résultats significatifs.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a initié, entre mars 2022 et mars 2025, le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal, à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) afin de promouvoir la sécurité sanitaire des coquillages et leur accès aux marchés régional et international. D’un coût estimé à 854 518 USD (50 millions F CFA), les principales réalisations prévues incluaient un système national fonctionnel de surveillance des zones de production et d'élevage, d'inspection et de certification sanitaire des coquillages conforme aux exigences sanitaires régionales et internationales, avec 80 % de la production nationale vendue sur le marché national, 10 % sur le marché régional et 10 % sur le marché international ainsi qu’une unité de conchyliculture pilote opérationnelle.

Au moins 70 % des opérateurs et des membres des GIE féminins et des coopératives ont été formés aux bonnes pratiques de production, d'élevage, de transformation, de purification et de distribution, dont au moins 20 formateurs relais.

Par ailleurs, 80 % des cadres des services centraux et régionaux d'inspection et de contrôle sanitaire ont été formés aux exigences sanitaires pour le suivi des zones, la surveillance et le contrôle sanitaire des coquillages.

Selon un communiqué, l’objectif du projet était de développer au Sénégal une filière des coquillages conforme aux exigences sanitaires et environnementales internationales, dont la production accède aux marchés national, régional et international, et d’améliorer les conditions de vie des populations conchylicoles majoritairement constituées de femmes et d'hommes jeunes et défavorisés.

Les cibles et les bénéficiaires étaient les agents des services officiels de contrôle et de surveillance, les institutions d'appui au développement, les acteurs de la filière coquillage au Sénégal, les chercheurs des instituts et des universités ainsi que les consommateurs.

Au terme de la mise en œuvre du projet, on note que les zones de production et d'élevage des coquillages au Sénégal ont été caractérisées selon une approche scientifique et les résultats ont été diffusés. Elle a également conduit une évaluation des zones de production et d'élevage des coquillages (suivant le guide technique de la FAO), établi et exécuté un programme de suivi de ces zones, établi un classement des zones et conduit une étude sur la qualité sanitaire des coquillages récoltés et commercialisés.

En outre, une étude de faisabilité technico-économique d'unités de conchyliculture, tenant compte de la dimension genre, a été menée et les résultats ont été diffusés auprès des investisseurs potentiels.

Un programme national de surveillance sanitaire des zones de production et d'élevage, d'inspection et de contrôle des coquillages, conforme aux exigences sanitaires internationales, a été déployé. Ce programme comprend l’élaboration d’un manuel des procédures de surveillance et de réexamen des zones de production et d'élevage ainsi que des procédures d'inspection et de contrôle sanitaire des coquillages, y compris un système (digitalisé) de traçabilité et de certification sanitaire. Il inclut aussi l’élaboration d’un plan d'action pour la reconnaissance du système de surveillance et de contrôle sanitaire des coquillages au Sénégal par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union européenne (UE), et un plan d'accès aux marchés internationaux.

Les capacités et les compétences en matière de sécurité sanitaire des acteurs publics et privés de la filière des coquillages ont été renforcées pour répondre aux exigences sanitaires internationales.

Les zones de production et d'élevage des coquillages au Sénégal sont désormais caractérisées selon une approche scientifique. ‘’Un programme national de gestion et de surveillance sanitaire des zones de production et d'élevage, d'inspection et de contrôle des coquillages conforme aux exigences sanitaires internationales est déployé. Les capacités et les compétences en matière de sécurité sanitaire des acteurs publics et privés de la filière des coquillages sont renforcées’’, informe-t-on.

Également, renseigne-t-on, 80 % des cadres des services centraux et régionaux d'inspection et de contrôle sanitaire sont sensibilisés aux exigences sanitaires pour le suivi des zones, la surveillance et le contrôle sanitaire des coquillages.

De même, 20 formateurs relais sont désormais capables de conduire des formations aux bonnes pratiques (BP) de production, d'élevage, de transformation, de purification et de distribution des coquillages au Sénégal.

