Le coup d’envoi de la quinzième édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine sera donné, ce samedi, au Maroc. Les Lionnes entrent en lice, dimanche, face à la République démocratique du Congo.

Le Sénégal va jouer sa quatrième Coupe d’Afrique des nations féminine de son histoire. Pour leur deuxième Can d’affilée, les Lionnes visent plus que la place de quart de finaliste atteinte en 2022. De l’avis du sélectionneur national, l’équipe a atteint un certain niveau de maturité lui permettant de prétendre à plus de reconnaissance dans le gotha du ballon rond africain. ‘’Nous venons dans cette compétition avec l’humidité qui nous a toujours caractérisés, mais aussi avec l’ambition d’écrire une nouvelle page du football féminin en essayant de faire mieux que ce que nous avons fait lors de la dernière coupe d’Afrique. On va essayer d’aller le plus loin dans cette compétition’’, a déclaré Mame Moussa Cissé en conférence de presse d’avant-match.

Pour atteindre cet objectif, les Sénégalaises doivent faire partie des deux premières équipes de la poule A (avec la RDC, la Zambie et le Maroc) qualificatives en quarts de finale. Elles démarrent la compétition face à la République démocratique du Congo, ce dimanche 14h, au stade El Bachir de Mohammedia. Pour le coach, l’objectif est clair : ‘’gagner ce match’’. Les deux équipes se retrouvent pratiquement un an après leur double confrontation en amical, en juillet 2024 au stade Lat Dior de Thiès. Les Lionnes s’étaient imposées en aller (1-0) et retour (2-0).

Les Sénégalaises partent donc avec un avantage psychologique. En plus, l’entraineur se fie aux acquis de son équipe depuis le retour dans cette compétition, après dix ans d’absence. ‘’Je pense que nous sommes venus avec beaucoup plus de maîtrise par rapport à la dernière compétition. Nous connaissons mieux le potentiel de notre équipe, et nous connaissons beaucoup mieux les exigences de la haute compétition. Nous avons travaillé dans ce sens. Il faudra faire le match qu’il faut, en jouant avec nos valeurs, pour essayer de bien rentrer dans la compétition’’, a soutenu Mame Moussa.

Durant sa phase de préparation, l’équipe du Sénégal a réalisé un bilan assez satisfaisant en huit matchs amicaux, avec cinq victoires (deux défaites et un nul) dont la dernière contre l’Algérie (0-3).

On ne peut pas en dire autant pour les Léopards dames, qui ont enchainé trois défaites successives dont la dernière face aux Algériennes (1-0). Les Congolaises ne rassurent pas, pour leur retour à la Can, après treize ans d’absence. Leur dernière participation remonte en 2012 et est ponctuée d’une élimination au premier tour où elles avaient battu les Sénégalaises (1-0). Mais pour cette prochaine confrontation face aux Lionnes, les joueuses de Hervé Happy doivent relever leur niveau de jeu pour espérer obtenir un résultat positif et espérer créer l’exploit dans cette poule où on retrouve le Maroc, pays hôte, et la Zambie.

Un nouveau trophée et une prize money doublée

D’ailleurs, ces deux équipes vont ouvrir le bal, ce samedi, en match d’ouverture de la quinzième édition de la Coupe d'Afrique des nations féminine de football. Le Maroc, vice-champion d’Afrique, et la Zambie, médaillée de bronze en 2022, sont les deux favoris du groupe A. Battues en amicale par l’Afrique du Sud (le 3 juin 2025, 2-0), tenante du titre, les Zambiennes ont besoin de solidité face aux Lionnes de l’Atlas, qui ont fait le plein de capital confiance en alignant quatre victoire d’affilée en amicales, dont un large succès face à la Tanzanie (4-0).

Pour cette édition, la Confédération africaine de football (Caf) a présenté un nouveau trophée. Ce nouveau bijou au design moderne, allie ‘’sobriété et puissance’’, selon le communiqué de la Caf. ‘’Les courbes rappellent l’élan, le mouvement collectif. La finition dorée évoque l’excellence. L’ensemble dégage une solennité presque royale, comme si l’Afrique disait enfin à ses reines : « Vous avez toute votre place »’’, explique la note. Dans le même temps, l’instance faitière a fait un autre clin d’œil au football féminin du continent en augmentant considérablement la dotation financière la prime du vainqueur. Elle passe du simple au double en atteignant un million de dollars (soit 556,7 millions de francs CFA).

L’équipe médaillée d’argent empochera la moitié, 500.000 de dollars (environ 278,3 millions de francs CFA), 350.000 dollars (194,8 millions de francs CFA) pour la troisième place et 300.000 dollars (167 millions francs CFA) pour la quatrième place. Alors que les quarts de finalistes recevront la somme de 200.000 dollars (111,3 millions de francs CFA) chacune, 150.000 dollars (83,5 de francs CFA) pour le troisième de la phase de groupe et 125.000 pour chacune des quatrièmes de groupe (69,5 de francs CFA).

LOUIS GEORGES DIATTA