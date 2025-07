Le syndicat And Gueusseum a vivement réagi aux interventions inopinées de l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP) dans des postes de santé à travers le pays. Selon le communiqué publié, ces descentes auraient été effectuées avec l’appui de forces de sécurité, donnant lieu à des fouilles systématiques dans les locaux professionnels, jusque dans ‘’des salles de bain des infirmiers-chefs de poste’’. And Gueusseum ne mâche pas ses mots. Il parle d’une ‘’mesure cavalière’’, dénonçant ‘’cette traque comme s'il s'agissait de médicaments contrefaits ou périmés que détiendraient ces braves soldats, piliers de notre système sanitaire’’.

Le syndicat estime que ces opérations de l’ARP, menées sans concertation et dans une posture de suspicion généralisée, portent atteinte à la dignité des agents de santé. Il condamne le fait que ‘’ces nouveaux promus perquisitionnent impunément des logements de fonction et procèdent à des saisies en menaçant de représailles’’. Sans nier l’existence possible de dérives individuelles, And Gueusseum se veut clair : ‘’Sans cautionner les agissements d'éventuelles brebis galeuses comme en comptent toutes les corporations, [le syndicat] exige de l'agence plus de respect et de considération vis-à-vis de ces infirmiers et sages-femmes.’’

Il interpelle le ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’invitant à s’exprimer sur ‘’le zèle et les agissements de ces inspecteurs ou gabelous de type nouveau’’, dont il critique la posture intrusive et peu respectueuse des réalités du terrain. And Gueusseum conclut en recentrant le débat sur les véritables enjeux du secteur pharmaceutique. Selon le syndicat, l’ARP ferait mieux de concentrer son action sur les circuits illicites qui inondent le marché de ‘’produits contrefaits, prohibés, périmés ou frauduleux impunément au vu et au su de toutes et de tous’’.

En s’en prenant à des agents de santé ‘’qui ne trempent dans rien d’illégal’’, And Gueusseum estime que l’agence contribue à démoraliser les premières lignes du système sanitaire. ‘’Ces soignants pallient les ruptures fréquentes de produits de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) en mettant à la disposition des malades des médicaments d'officine pour une prise en charge complète, rapide et efficace’’, rappelle le syndicat.