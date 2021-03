La communauté layène du Sénégal a célébré, hier lundi 15 mars, le 141e appel du Mahdi Seydina Limamou Laye. Cet évènement majeur fut l’occasion de revisiter les enseignements du saint homme. Comme à l’accoutumée, l’heure était à la prière et à la sensibilisation des fidèles sur les événements sociaux et politiques.

‘’Beaucoup de choses se sont passées, depuis l’année dernière. Mais la communauté a fait preuve de patience. Nous vous remercions énormément, pour avoir fait preuve de tant de calme face à cette situation’’, a exprimé Chérif Mamadou Makhtar Lahi, Imam de la grande mosquée de Yoff. Il fait référence à la pause forcée d’une année à cause de la crise sanitaire.

En effet, cet évènement religieux annuel ne s’est pas tenu en 2020 à cause du coronavirus. D’ailleurs, pour cette année, c’est le thème de la 140e édition qui n’a pu se tenir, qui a été reconduit : ‘’Le rôle de l’éducation dans la lutte contre l’extrémisme.’’

Cependant, ce sont les violences notées dernièrement dans le pays qui ont le plus été au cœur des débats. L’imam a d’ailleurs félicité les layènes pour leur calme durant le déroulement de ces malheureux évènements. ‘’Malgré les remous dans le pays, vous n’avez pas été dans la violence et ce fut la bonne attitude. Je sais que vous êtes véridiques et que vous êtes toujours dans le camp des personnes que vous croyez lésées. Mais faites attention, il y a beaucoup de leurres’’, prévient-il.

Le khalife condamne la violence

Sur le même sujet, le khalife général des layènes, Baye Abdoulaye Thiaw Laye, par la voix de son porte-parole Chérif Mamadou Al Amine Lahi, a condamné les violences et les pillages qui se sont déroulées récemment un peu partout au Sénégal. ‘’Le Prophète (PSL) a dit que si vous êtes dans une pirogue et qu’une personne a l’intention de la renverser vaille que vaille, il faut l’en empêcher. Parce que si la pirogue se renverse, c’est tout le monde qui va périr. Que Dieu nous préserve des mauvaises intentions de toute personne qui tenterait de renverser la pirogue’’, a prié le porte-parole Chérif Mamadou Al Amine Lahi.

Par ailleurs, il rappelle à tous les Sénégalais l’impératif de préserver la paix et la stabilité nationales. ‘’Nous invitons les acteurs de toute obédience à préserver la paix et la stabilité. Car si nous ne sommes pas en paix, rien ne va marcher et les difficultés seront inévitables. Méfiez-vous de la violence, car elle ne vient jamais seule. Elle ne se limite pas seulement à ceux qui l’ont provoquée’’, prévient le porte-parole du khalife général des layènes. Pour que règne la paix tant souhaitée, Chérif Mamadou Al Amine Lahi préconise la formulation de prières pour protéger le Sénégal de tout malheur. ‘’Nous devons formuler des prières pour le pays, car il est troublé. On l’a déjà fait ici par le passé, lorsque le Sénégal traversait pareilles crises’’, confie-t-il.

La palme de la lutte contre la Covid-19

Sur la plage de Yoff Diamalaye, assis à même le sol devant le mausolée de son grand-père Seydina Limamou Laye, le porte-parole du khalife a loué les qualités exceptionnelles des disciples layènes depuis le début de la pandémie au Sénégal, en mars 2020. Ces derniers se sont conformés au ‘’ndiguel’’ du khalife l’an passé de célébrer cet événement en famille, puis chacun dans sa localité en 2021. C’est cette grandeur d’esprit qui est saluée par l’homme, qui s’en félicite. ‘’Nous avons respecté toutes les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus depuis le début. Nous n’avons pas tenu de ‘ziar’, ni d’appels. Je me demande si nous ne méritons pas la médaille de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal’’, a souri Mamadou Al Amine Lahi.

Dimanche dernier était le premier jour de l’Appel de Seydina Limamoulaye Al Mahdi. Des recueillements et des prières ont été effectués par la famille à Cambérène et à Ngor.