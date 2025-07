Yehvann Diouf et Mory Diaw peuvent maintenant passer tranquillement leurs vacances avant la reprise du championnat de France de Ligue 1. Les deux portiers des Lions sont officiellement devenus, respectivement, pensionnaires de l’OGC Nice et du Havre.

Les portiers de l’équipe nationale du Sénégal tiennent également leur rôle dans le feuilleton estival du marché des transferts. Annoncés depuis quelques jours sur le départ, Yehvann Diouf et Mory Diaw ont officiellement changé d’écurie.

Yehvann en quête d’un nouveau défi à Nice

Comme annoncé dernièrement, l’OGC Nice a officialisé la signature de son nouveau gardien de but, hier. ‘’L’OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Yehvann Diouf (25 ans) en provenance du Stade de Reims’’, a écrit le club dans son site officiel.

L’arrivée du Sénégalais, décrit comme ‘’un gardien de but solide (1,88 m), talentueux et reconnu’’, s’inscrit sur le long terme puisqu’il a signé un contrat de cinq ans avec les Aiglons. Le directeur sportif du club apprécie à la fois les qualités du joueur et ses valeurs humaines. ‘’Yehvann incarne la stabilité, la régularité et, au-delà de ses qualités intrinsèques, c’est un joueur en pleine force de l’âge qui était habitué à porter le brassard de capitaine dans son ancien club. Nous recrutons à la fois un gardien de but et un leader habitué aux responsabilités, avec qui nous nous projetons sur le long terme, puisqu’il signe ici un contrat de 5 ans’’, a déclaré Florian Maurice. ‘’Cette notion humaine, a soutenu le président Jean-Pierre Rivère, est essentielle’’.

Selon lui, ‘’Yehvann est un garçon de qualité, doté d’un état d’esprit remarquable. Nous étions tous alignés et unanimes le concernant. Il correspond parfaitement à notre philosophie et on lui souhaite beaucoup de réussite pendant de longues années chez nous’’.

L’international sénégalais s’est imposé au Stade rémois comme un véritable pilier durant ces trois dernières années. Il a réalisé 7 clean sheet la saison écoulée. Il est le deuxième gardien avec le plus grand nombre d’arrêts en Ligue 1 (135 arrêts), à égalité avec Gautier Larsonneur de Saint-Étienne, derrière Yahia Fofana d’Angers. Le Sénégalais affiche une réussite de 100 % sur ses sorties de but en remportant 67 % de ses duels au sol remportés et est resté impérial sur les duels aériens (100 % de réussite).

Après six ans passés au Stade de Reims, le natif de Montreuil, formé à Troyes, va franchir un nouveau palier dans sa carrière professionnelle. Ayant joué la plupart de ses années à Reims dans la deuxième moitié du classement, Yehvann va pouvoir viser le haut du tableau avec Nice, qui a fini à la quatrième place, derrière le PSG, l’OM et l’AS Monaco.

D’ailleurs, Le Gym va jouer les phases de qualification de la Ligue Europa, la saison prochaine. En 2020, il était sur le banc, quand Reims se faisait éliminer au troisième tour de qualification de la C3. ‘’C’est une grande opportunité que j’aborde avec ambition. Nice est un club habitué à l’Europe, une grande écurie de Ligue 1. Je suis très fier de m’engager ici sur le long terme. Je suis persuadé que nous accomplirons de grandes choses et que nous rendrons fiers les supporters. Issa Nissa !’’, a réagi le joueur après la signature de son contrat.

Yehvann Diouf va retrouver à l’OGC Nice son coéquipier en sélection nationale, Antoine Mendy. Les deux joueurs ont joué ensemble lors de la rencontre amicale contre l’Irlande (1-1), le 6 juin dernier.

Mory à la relance au Havre

De retour d’un prêt à Rodez, Mory Diaw ne va pas rester à Clermont Foot. L’international sénégalais a trouvé un point de chute au nord-ouest de la France où il a rejoint Le Havre Athletic Club. ‘’Après avoir trouvé un accord avec Clermont depuis plusieurs jours, a écrit ‘l’Équipe’, le HAC a fait passer sa visite médicale et signer un contrat de deux ans à Mory Diaw’’.

Âgé de 32 ans, le gardien sénégalais va pouvoir donner un nouveau souffle à sa carrière, après une saison 2024-2025 assez compliquée. Arrivé à Clermont l’été 2022, en provenance de Lausanne où il a passé trois saisons, l’ancien Parisien a réalisé deux exercices pleins (2022-2023, 37 matchs, 10 clean sheet, et 2023-24, 30 matchs, 5 clean sheet). En 2024, le club clermontois est relégué en Ligue 2. Cette relégation va lui coûter cher, puisqu’il va rester 10 mois sans jouer. Relégué sur le banc, Sébastien Bichard ayant préféré faire confiance à son compatriote Massamba Ndiaye. L’arrivée de Laurent Batlles sur le banc, en octobre 2024, ne va rien changer à sa situation.

Finalement, Rodez Aveyron Football (RAF) va lui tendre la main lors du mercato d’hiver 2025. Sous les couleurs du RAF, il a retrouvé du temps de jeu, avec 11 apparitions en Ligue 2.

Il débarque dans une formation havraise en pleine reconfiguration. Ayant échappé in extrémis à la relégation, Le HAC est racheté par Blue Crown Sports Group (BCSG) dont l’ambition est de ‘’stabiliser le club en Ligue 1 et continuer à le faire progresser’’, selon son représentant Jeff Lunhow. Mory Ndiaye va donc essayer de faire partie de ce nouveau projet en se faisant une place dans les cages du Havre AC partagées la saison dernière entre Mathieu Gorgelin (34 ans, 16 matchs) et Arthur Desmas (29 ans, 18 matchs).

Pour arriver à ses fins, il aura besoin du soutien de ses compatriotes et nouveaux coéquipiers en club, le capitaine Arouna Souganté, Rassoul Ndiaye, pour s’intégrer rapidement.

LOUIS GEORGES DIATTA