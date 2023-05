Lors de la célébration de la fête patronale du Scorpion du 1er bataillon d'infanterie, le lieutenant-colonel Sidy Fall, chef de corps, est largement revenu sur les missions de cette entité de la ‘’Grande muette’’.

Mis sur pied au lendemain des indépendances, le 1er bataillon d’infanterie est, selon son chef de corps, non seulement la mémoire vivante, mais aussi la gardienne des traditions des forces armées sénégalaises. Né de la dissolution du 1er régiment de Tirailleurs sénégalais créé en 1880 et issu de la Compagnie noire du Sénégal de 1820, d’après lieutenant-colonel Sidy Fall, c’est le bataillon mère d’où sont issues toutes les entités et unités de l’armée d’où l’appellation ‘’la mère poule’’.

Depuis sa création, explique-t-il, le bataillon n’a cessé d’incarner le trait d’union entre l’armée et la nation. Acteur majeur de la défense du territoire, fidèle à sa vocation, le 1er bataillon d’infanterie s’est forgé une solide réputation au gré de ses multiples engagements au Sénégal comme à l’extérieur, sous l’égide d’illustres Jambaars tels que le capitaine Mademba Sy et les lieutenants Soya Cissokho et Diarra ayant su allier patriotisme et expertise opérationnelle avérée.

‘’Aujourd’hui, nous pouvons affirmer sans nous tromper que ce précieux legs a été bien tenu par les anciens dont certains ici présents ont bien voulu nous honorer de leur présence pour communier avec la nouvelle génération qui a la lourde et exaltante responsabilité de continuer à écrire les belles pages de notre armée. Je puis vous assurer que le commandement du 1er bataillon d’infanterie, en ayant comme main courante l’ordre du jour n°1 du chef d’État-major général des armées, le plan d’action du chef d’État-major de l’armée de terre et celui du commandant de la Zone militaire n°1, travaille quotidiennement et sans relâche pour préparer ‘’les hommes au combat’’ afin d’exécuter ses missions dans le cadre des opérations intérieures et extérieures. Il s’agit, à l’instar des autres terriens, à travers un programme spécial et spécialisé, d’accroître les capacités opérationnelles du bataillon avec la relance de l’entraînement et de l’instruction, pour mieux faire face aux défis de la modernité. Cette dernière caractérisée par l’émergence de nouvelles menaces multiformes et diffuses nous impose d’adapter nos méthodes et outils de travail, et nous conformer aux exigences de l’heure afin de parer à toute forme de menace et d’agression’’, explique le lieutenant-colonel Sidy Fall.

Comprenant ces défis, poursuit-il, le commandement s’est résolument engagé à accompagner le 1er bataillon d’infanterie en mettant tout d’abord le personnel (toutes catégories confondues) dans de meilleures conditions de travail, notamment dans le domaine des infrastructures et de l’équipement.

‘’Tout d’abord, son action se traduit par la construction de bâtiments flambant neufs, par la construction d’un celibaterium officier, d’un domicile du chef de corps et la réhabilitation des logements sous-officiers et des militaires du rang. Ensuite, par l’amélioration considérable de la capacité d’emport du bataillon, de la puissance de feu et enfin la dotation en équipements individuels et des moyens de transmissions de dernière génération’’.

Également, souligne lieutenant-colonel Sidy Fall, le commandement ne ménage aucun effort pour rehausser le moral de la troupe.

En effet, en dehors des efforts notés dernièrement dans l’amélioration de la condition militaire, le 1er bataillon d’infanterie est régulièrement désigné pour participer aux missions de maintien de la paix en théâtres extérieurs sous l’égide de la CEDEAO, de l’Union africaine ou des Nations Unies. Au moment où je vous parle, la 3e compagnie du bataillon est engagée en République sœur de Gambie, dans le cadre d’une mission de la CEDEAO. De plus, une section de la compagnie de commandement et services se prépare pour intégrer le prochain détachement sénégalais au Mali. En résumé, le moral de la troupe est au beau fixe’’, assure-t-il.

C’est d’ailleurs au vu de tous ces efforts considérables consentis par le commandement, selon lui, que le bataillon a voulu poursuivre sur la même lancée en érigeant un salon de coiffure, un atelier de vulcanisation et une aire de lavage automobile et d’entretien de l’armement, sans compter la construction d’étagères métalliques dans les fourriers, la réhabilitation de la buanderie, du salon de couture avec le soutien constant de la Direction l’intendance des armées.

Ainsi, il invite l’ensemble des personnels du bataillon à œuvrer à la recherche de la perfection, à la préservation du potentiel humain, au maintien en condition des équipements, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, et à la consolidation des liens Armée-Nation.

‘’C’est en gagnant ces paris seulement que le 1er bataillon d’infanterie continuera à inscrire de belles pages de l’histoire de l’armée sénégalaise’’, dit-il.

CHEIKH THIAM