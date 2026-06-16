91 kg de chanvre indien saisis

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Sédhiou a réalisé une importante saisie de chanvre indien dans la nuit du 11 juin. Au total, 91 kilogrammes de drogue ont été récupérés au cours d'une opération menée dans la commune de Bona, a appris-on de source policière. Selon la Police nationale, cette intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant le passage imminent de convoyeurs de drogue par un embarcadère clandestin situé dans la localité. Les éléments de la BRS ont alors mis en place un dispositif de surveillance durant près de six heures sur plusieurs points de passage stratégiques.

Vers 3 h 30, les agents ont repéré un individu suspect qui venait d'arrêter le moteur de sa moto à quelques centaines de mètres du dispositif. À l'approche des policiers, le suspect a pris la fuite. Ses cris ont alerté un second individu qui a également réussi à disparaître dans l'obscurité. Le ratissage de la zone a toutefois permis aux enquêteurs de découvrir, dissimulés dans la mangrove, une moto et un vélo de transport abandonnés par les trafiquants. Les sacs en sisal qui y étaient arrimés contenaient plusieurs blocs de chanvre indien.

Les opérations de pesée effectuées par les services compétents ont révélé la présence de trois sacs d'un poids total de 61 kg sur la moto et de deux sacs totalisant 30 kg sur le vélo, soit une quantité globale de 91 kg de chanvre indien de la variété dite « verte ». La drogue saisie ainsi que les moyens de transport ont été placés sous scellés. Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les deux individus en fuite.