À quelques mois de la Présidentielle de 2024, de nombreux responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar en général et de l’Alliance pour la République s’agitent pour postuler à la succession du président Macky Sall, a constaté Dr Alassane Ndiaye, responsable politique de l'APR à Ndioum. ''De tous ces candidats à la candidature, un homme de valeur dont la loyauté n’a jamais été mise à défaut émerge du lot, je veux nommer Abdoulaye Daouda Diallo'', a-t-il déclaré dans une note reçue à ''EnQuête''. Selon lui, M. Diallo a été de tous les combats victorieux en y jouant un grand rôle avec sa base.

Lors des dernières Législatives, dans le département de Podor, BBY a raflé les 522 bureaux de vote dans les 22 communes, soit 91 653 voix pour un pourcentage de 87,25 %, plaçant le département de Podor en tête des 46 départements du Sénégal. ''Grâce à son leadership basé sur le dialogue et le compromis, il a su fédérer autour de sa personne tous les responsables de cette circonscription départementale qu’il est parvenu à massifier pour en faire le troisième réservoir électoral du pays avec plus de 200 000 voix'', a témoigné Dr Alassane Ndiaye. Qui note que cela témoigne ''de son envergure et de la consistance de sa base, contrairement à beaucoup d’autres. Et ce sera déterminant pour qui veut gagner une présidentielle''.

...Commis de l’État, à un moment loin d’être évident, Abdoulaye Daouda Diallo avait osé accompagner le président Sall contre vents et marées dans sa traversée du désert, après son départ du PDS. Il a accumulé une expérience gouvernementale après avoir servi aux stratégiques ministères de l’Intérieur et des Finances, entre autres.

''Abdoulaye Daouda Diallo a toujours été un soldat prêt au combat pour les victoires de BBY et de son leader. Au sein du parti, il a toujours travaillé à mettre en lumière le président sans manœuvrer pour son propre agenda en ayant beaucoup de respect et de considération pour tous les militants et alliés'', a soutenu Dr Alassane Ndiaye. Pour toutes ces raisons et après avoir côtoyé et travaillé avec l’homme, il atteste : ''C’est le profil rassembleur le plus fiable pour nous garantir le succès en 2024.'' Et d'ajouter : ''J’ai décidé de lui apporter tout mon soutien dans cette direction et exhorte tous les hommes et femmes de la mouvance présidentielle ainsi que tous les citoyens anonymes épris d’un avenir meilleur pour notre pays à en faire de même.''