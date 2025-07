Face au déficit de commissaire et de scénographe, Khadidiatou Mbaye de KHA’AB World Culture a initié le projet Yobël dans le but de pallier ce manque.

Un manque crucial de commissaires d’exposition et scénographes professionnels dans le paysage artistique sénégalais. Ce constat a poussé Khadidiatou Mbaye, administratrice culturelle, commissaire d'exposition et scénographe a initié une formation en commissariat d’exposition et scénographie destinée à une sélection de jeunes artistes, professionnels de la culture et passionnés des métiers de l’exposition. Cette initiative, explique-t-on, entre dans le cadre du projet Yobël, un programme structurant visant à renforcer les capacités techniques, critiques et conceptuelles de la jeune scène culturelle sénégalaise dans des domaines encore peu explorés : le commissariat d’exposition et la scénographie.

‘’Moi-même, j'ai eu à faire ces formations hors du Sénégal. Et on a fait le constat que beaucoup de jeunes étaient intéressés par ces métiers-là, mais la plupart, soit n'avaient pas de cadre idéal pour apprendre ces métiers, soit ne savaient même pas que ces métiers existaient’’, a soutenu Khadidiatou Mbaye, lors un vernissage clôturant de cette première phase de formation, à Ngor.

‘’Du coup, on a voulu initier ce projet pour offrir ce cadre-là au niveau local (national) aux jeunes’’, ajoute la fondatrice de KHA’AB World culture, une structure qui évolue dans l'administration culturelle, le commissariat, la scénographie, mais aussi la sécurité événementielle.

Six participants de profils différents ont été choisis pour cette première édition. Parmi les candidats, il y avait des artistes, des médiateurs, des designers, et des professeurs. Une série d’ateliers a été animée par des professionnels du secteur, du 1er au 7 juillet dernier. Il s'agit de Massiga Faye (journalisme culturel et narration d’une exposition); Massamba Mbaye (curation et narration d’exposition); Abdoulaye Ndoye (écriture curatoriale et médiation), et Khalifa Dieng (introduction à la scénographie d’exposition).

La formation se déroule en deux phases. C’est la phase théorique qui vient de se boucler avec ce vernissage. Il est prévu une deuxième étape qui se veut purement pratique. Durant cette deuxième phase, les six participants feront la conception d'une exposition du début à la fin, selon Khadidiatou Mbaye.

En ce qui concerne l’exposition, il y a les œuvres de l’artiste photographe Ina Makosi, qui a réalisé une série de cinq pièces nommée ‘’Andado’’. Il y a aussi celles de l'artiste plasticien Kha Bamba qui a utilisé le textile dans son travail. Il a présenté trois œuvres dont Equilibre et Serviteur du Roi d'Abomey.

BABACAR SY SEYE