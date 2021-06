Accusé d’être le voleur de sa sœur par un marabout, Mouhamadou Lamine Fofana décide de laver son honneur. Muni d’un couteau, il menace son accusateur et se bagarre rudement avec lui. Jugé hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour violence et voie de fait, vol simple et détention illégale d’arme de 5e catégorie, il a contesté les faits et évoqué l’excuse de la provocation.

Pour préserver sa réputation, Mouhamadou Lamine Fofana ne badine pas. Désigné par le voyant Elimane Mbaye comme celui qui a volé les 3 millions 500 mille francs CFA de sa grande sœur, le jeune homme, très en colère, a voulu lui faire ravaler ses accusations à l’homme qu’il qualifie de charlatan, en pointant un couteau sur lui. Il s’en est suivi une rude bagarre. Elimane Mbaye s’en serait tiré avec des blessures lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de 10 jours.

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, pour coups et blessures volontaires, vol simple et détention illégale d’arme de 5e catégorie, Mouhamadou Lamine Fofana a plaidé, hier, non-coupable. Sous mandat de dépôt depuis le 31 mars 2021, il a déclaré pour sa défense : ‘’Nous nous sommes battus et ses blessures ont résulté de cette bagarre. Mais, je ne l'ai pas poignardé. Au contraire, c'est lui qui m'avait blessé. On a pris le couteau que je tenais.’’

Évoquant l’excuse de provocation, le prévenu s’est justifié : ‘’J'ai brandi ce couteau pour qu'il avoue que je n'ai pas volé ma sœur. Je suis allé chez lui avec ce couteau pour juste lui faire avouer. Parce que je savais que les charlatans détenaient des cornes, je me suis muni du couteau pour lui faire peur. C’est lui qui m’a accusé.’’

La partie civile n’a pas comparu à l’audience. Mais elle avait déclaré à l’enquête que le jeune homme a extirpé le couteau de ses vêtements et lui a ordonné de répéter ce qu’il avait dit à sa sœur. Ensuite, dit-il, il l’a roué de coups. D’après lui, il a fallu l’intervention du père de celui-ci pour qu’il soit sauvé de la furie du garçon.

‘’Le marabout m'avait dit que c'était quelqu'un, un proche membre de ma famille qui m'a volé, après lui avoir donné leurs noms. Il a mentionné son nom. Mon frère avait sorti un couteau qu'il a mis sous la gorge du charlatan, lorsqu'ils se battaient dans la chambre du marabout. Et j'ai fait de mon mieux pour prendre le couteau. J'avoue que je ne sais pas avec quel objet il l'a blessé’’, a témoigné Khadidiatou Fofana, la grande sœur du prévenu.

A la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, Me Yankhoba Ndiaye, avocat de Mouhamadou Lamine Fofana, a sollicité une peine clémente pour son client. Convaincu que toutes les accusations visées sont pour sacrifier le prévenu, la robe noire estime que tous les coups reçus par le plaignant sont excusables. ‘’Sa réputation a été ternie par le marabout. On l'accuse de vol devant toute sa famille. C'est un être humain, Monsieur le Président. Il a mal et c'est la raison pour laquelle il est allé chez le marabout avec le couteau. Il l'a brandi pour le dissuader. Il y a eu une bagarre à l'issue de laquelle il a reçu des coups de corne. Il a été provoqué et il a réagi’’, a plaidé Me Ndiaye.

De l’avis de l’avocat, seule la détention d'arme peut être retenue. ‘’Un tel drame n'aurait pas dû avoir lieu. Le linge sale se lave en famille’’, a-t-il conclu dans sa plaidoirie.

Finalement, le tribunal, après avoir relaxé Mouhamadou Lamine Fofana du délit de vol, a disqualifié les faits de coups et blessures volontaires en violence et voie de fait. Reconnu coupable de ce délit et de détention d’arme, Fofana a écopé d’une peine d’un mois avec sursis.

En prison depuis près de 4 mois, le jeune homme de 20 ans hume enfin l’air de la liberté.

MAGUETTE NDAO