Douze jeunes ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. La majorité a été jugée pour actes contre nature. Ibrahima Baldé, désigné comme le cerveau du groupe, en sus de ce délit, a été jugé pour détournement de mineure, corruption de mineure et proxénétisme.

Une affaire de mœurs impliquant des jeunes âgés entre 18 et 23 ans a été évoquée hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il s’agit des nommés Serigne Fallou Sow, Mamadou Ba, Babacar Guèye, Aboubakry Thiam, Cheikh Dieng, Mor Fall, Dame Fall, Mamour Top et Joseph Diouf qui sont poursuivis pour actes contre nature. Quant à Ibrahima Baldé, cerveau du gang, en sus de cette infraction, il a répondu des délits de détournement de mineure, proxénétisme et corruption de mineure.

S’agissant des demoiselles Diarra Badiane et Fatou Kiné Guèye, elles ont été attraites à la barre pour prostitution sans carnet de sanitaire.

C’est en plein mois de ramadan, plus précisément au mois de mai, que plusieurs membres du groupe ont été arrêtés dans un appartement. Au moment de leur arrestation, certains s’adonnaient à des actes sexuels. Après une fouille, les enquêteurs ont trouvé plusieurs préservatifs dans l’appartement.

Lors des débats d’audience, Diarra Badiane a nié avoir entretenu des rapports sexuels avec un quelconque homme retrouvé dans cet appartement. ‘’J’ai connu Ibrahima à Dakar. Lorsqu’il a pris un appartement, il m’a appelé au téléphone pour me le faire savoir, alors que je me trouvais à Jaxaay. Il ne m’a rien proposé et je n’ai jamais eu de rapport avec aucun homme là-bas’’, s’est-elle défendu.

Par contre, Fatou Kiné Guèye a accablé Ibrahima Baldé. À en croire la jeune fille, ce dernier l’a contrainte à se prostituer et il encaissait l’argent, sans rien lui remettre. ‘’Ibrahima et moi, nous nous sommes connus à Kolda. Quand je suis venue à Dakar, c’était pour chercher un boulot et on m’a mis en rapport avec lui. Il m’a conduite à Niague où on a partagé pendant deux jours la même chambre. À notre retour, il me forçait à coucher avec des hommes dans cet appartement. Il a menacé de me faire retourner à Kolda, si je refusais’’, a narré Fatou Kiné. D’ailleurs, elle a révélé qu’Ibrahima a orchestré la relation sexuelle qu’elle a eue avec Fallou Sow. ‘’Il m’a fait croire que le jeune homme avait payé pour entretenir avec moi un rapport sexuel. Je ne me prostitue pas. Ibrahima m’a mise en rapport avec des hommes, pendant un mois et il encaissait les sommes d’argent. Je n’ai jamais reçu aucun franc de lui, durant toute cette période’’, a-t-elle ajouté en renseignant être mère d’un enfant qu’elle a laissé avec sa grand-mère au village.

Ibrahima Baldé : ‘’Le vieux qui m’a circoncis me violait toutes les nuits’’

Interrogé à son tour, Ibrahima Baldé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Âgé de 22 ans, ce natif de la Guinée-Bissau affirme : ‘’J’ai pris un appartement avec Diarra et Kiné. Toutefois, Fatou Kiné est venue de son propre chef. Elle m’a sollicité pour la mettre en rapport avec des hommes pour des relations sexuelles. L’appartement, on l’avait pris pour quatre jours et on payait 36 000 F CFA par jour. Il nous servait de maison de repos.’’

S’agissant du chef de proxénétisme qui pèse sur lui, il renseigne : ‘’Fatou Kiné se donnait gratuitement aux hommes. C’est pourquoi je lui ai conseillé cela.’’

En ce qui concerne l’acte contre nature qui lui est reproché, Ibrahima Baldé a également plaidé coupable. ‘’Durant les trois jours où nous sommes restés dans l’appartement, Serigne Fallou et deux autres hommes sont passés. Nous avons tous eu des rapports sexuels, sauf avec le nommé Mamadou Ba. J’ai entretenu des rapports avec Serigne Fallou Sow et un autre dont je ne me souviens plus du nom’’, a renseigné Ibrahima.

Interpelé sur la provenance de l’argent qu’il donnait à ses partenaires qu’il invitait et qui, également, servait pour payer l’appartement, Ibrahima a soutenu qu’il provenait de plusieurs hommes, en majorité des commerçants avec qui il entretenait des rapports sexuels.

À propos de son orientation sexuelle, il révèle qu’un mauvais sort lui a été jeté. ‘’Le vieux qui m’a circoncis me forçait, toutes les nuits, à faire l’amour avec lui. Ça a empiré avec la co-épouse de ma mère qui me faisait faire des tâches réservées aux filles. Elle m’a dit que je n’aurai jamais la paix, tant que je vivrais’’, a-t-il répondu, en soutenant avoir perdu ses parents. ‘’Il n’y a que mes sœurs qui sont là ; l’une est étudiante et l’autre fait le linge pour gagner sa vie’’, a-t-il ajouté.

Quant à Serigne Fallou Sow, il a reconnu avoir entretenu des rapports avec le principal mis en cause. ‘’Ibrahima m’a soudoyé, en me remettant des sommes d’argent pour que je puisse avoir des rapports avec lui. Dans un premier temps, j’avais refusé. Il me remettait des sommes comprises entre 8 000 et 10 000 F CFA. On s’est connu à un ‘tann bër’ à Thiaroye. Quand je suis repassé à l’appartement, il m’a ainsi proposé de coucher avec Fatou Kiné. Je l’ai fait une fois avec cette dernière et trois fois avec Ibrahima Baldé’’, a raconté l’élève en formation à l’institut Limamou Lahi.

Le reste du gang a nié les actes contre nature

Par contre, Mamadou Ba a déclaré n’avoir rien fait. Pour se dédouaner, il a expliqué qu’il n’a fait qu’accompagner Fallou Sow dans l’appartement. ‘’J’étais assis dans le salon. Je n’ai rien fait’’, s’est-il défendu. Babacar Guèye a, lui, soutenu s’être rendu sur les lieux pour uniquement prendre des photos. Ce que Joseph Diouf a confirmé. Aboubakry Thiam, Cheikh Dieng, Dame Fall et Mamour Top ont tenu le même langage, en renseignant s’être assis tranquillement dans le salon de l’appartement à regarder la télé.

Par contre, Mor Fall a confessé que le groupe avait cotisé pour louer l’appartement au prix de 25 000 F CFA, pour y passer la fête de la Korité.

Ainsi, le parquet a requis 5 ans de prison contre le cerveau Ibrahima Baldé Serigne Fallou Sow et Fatou Kiné Gueye et 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre les autres prévenus. L’avocat de Fallou Sow a, lui, avancé que son client a cédé aux avances de Baldé pour de l’argent. Il a sollicité que la perche lui soit tendue, car, selon la robe noire, son client risque de devenir homosexuel, s’il est envoyé en prison.

Les autres avocats de la défense ont tenté, de leur côté, de tirer d’affaire Ibrahima Baldé et Fatou Kiné Guèye, en vain. Car, en rendant son verdict, le tribunal a reconnu Ibrahima Baldé, Serigne Fallou Sow et Fatou Kiné Guèye coupables des faits qui leur sont reprochés. Ibrahima Baldé est condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme. Serigne Fallou Sow et Fatou Kiné Guèye ont chacun écopé d’une peine de 6 mois dont 2 mois d’emprisonnement ferme. Le reste du groupe a recouvré la liberté.

MAGUETTE NDAO